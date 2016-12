Final Fantasy XV: chiarimenti e dettagli sui personaggi dal libro Ultimania

Come alcuni di voi già sapranno, sono da poco stati pubblicati in Giappone i due volumidedicati a. Si tratta di un'approfondita guida utile a comprendere il gioco, le sue ispirazioni, la trama e la lore, e dettagli non specificati chiaramente nel titolo, che i lettori giapponesi stanno iniziando a diffondere in rete.

Di seguito, elenchiamo alcune delle informazioni diffuse in rete, ma segnaliamo che quanto segue contiene spoiler significativi sulla trama del gioco, dunque invitiamo coloro che preferiscono evitare anticipazioni su Final Fantasy XV a non proseguire nella lettura.

In primo luogo, Hajime Tabata parla dei cambiamenti necessari per la trama del gioco, avvenuti nel passaggio da Versus XIII a Final Fantasy XV. "Sia Final Fantasy XIII che Versus XIII erano basati sulla mitologia della Dea proveniente dalla Fabula Nova Crystallis. Tuttavia, con l'avvento della nuova generazione e il cambiamento del titolo, che ha reso il gioco un nuovo capitolo della serie numerata, è stato necessario rivedere lo sviluppo. Per questo motivo, abbiamo dovuto riesaminare attentamente il contenuto del gioco e adattarlo, e infine, con le modifiche effettuate allo scenario, il ruolo dell'eroina nel gioco ha subito un netto cambiamento, ed è così che è stata presentata al pubblico Luna.

In ogni caso, la trama principale del Versus XIII è stata mantenuta in Final Fantasy XV, insieme ad elementi essenziali della Fabula Nova Crystallis, come il concetto che coloro che vengono prescelti dal Cristallo mettono a rischio la propria vita per compiere la missione che gli viene affidata".

I volumi ci spiegano poi ulteriori dettagli sui personaggi e sulla loro età. Ad esempio, Iris ha 15 anni, Aranea ne ha 30, Cindy 26 e Cor 45.

Il generale di Niflheim Logi Tummelt, che affrontiamo come boss, ha poco più di vent'anni e per via di scontri avvenuti nel passato, odia profondamente Cor Leonis.

Sono allo stesso modo interessanti le informazioni su Verstael Besithia, scienziato folle che, sulla base delle informazioni fornite da Ardyn Izunia, si occupa del laboratorio di ricerche di Niflheim per creare con le proprie mani forme vitali più forti come i daemon. Il caso vuole che questo personaggio sia, in realtà, il padre biologico di Prompto, che è stato poi adottato dalla famiglia Argentum quando era piccolo, a Lucis.

Inizialmente, tra gli antagonisti, era prevista la figura di un generale chiamato Safay Roth, rimossa nel corso dello sviluppo, e per questo motivo è rimasta la scritta "SAF" sulle aeronavi imperiali. Il personaggio è stato rimosso prima ancora che venisse introdotto Ardyn, ma il team ha deciso di lasciare l'incisione in suo onore.

I volumi ci svelano inoltre un dettaglio sul quaderno che Luna e Noctis utilizzano per scambiarsi messaggi e rimanere in contatto. In base alle nostre risposte, la descrizione dell'oggetto ricevuto alla fine del gioco cambierà: se saremo stati freddi con lei, il quaderno sarà "impolverato", se saremo stati gentili sarà "ben tenuto", mentre se le nostre risposte saranno state affettuose, ci saranno delle "lacrime tra le pagine".

Infine, i volumi spiegano che il finale del gioco è stato volutamente tenuto sul vago affinché potesse adattarsi all'interpretazione dei giocatori stessi. Spetta infatti al giocatore decidere cosa è realmente accaduto in base alla propria visione degli avvenimenti.

Ci teniamo a precisare che quanto riportato è stato tradotto dal giapponese da parte di alcuni utenti in rete attraverso dei forum (xXShuyaXx, Superespresso), dunque l'interpretazione finale potrebbe variare.