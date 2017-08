Final Fantasy XV Comarades: la Beta riparte oggi; pubblicata la nuova patch

Come promesso nei giorni scorsi,ha riaperto i server della Beta di Comrades, espansione multiplayer online di. La fase di test continuerà ad essere disponibile da oggi fino a domenica, 13 agosto.

In aggiunta, è stata pubblicata la patch 1.02 con cui gli sviluppatori hanno "corretto svariati bug". Come anticipato in precedenza, l'aggiornamento dovrebbe inoltre aver risolto i problemi che affliggevano il matchmaking della Beta.

La Beta di Final Fantasy XV: Comrades sarà disponibile su PS4 e Xbox One fino al 13 agosto. Sfortunatamente, se non aveste ancora scaricato il file, non potrete più accedere alla fase di test, nemmeno se in possesso del Season Pass del gioco.