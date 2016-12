Final Fantasy XV: come accedere al dungeon segreto Pitioss

Se vi state dedicando alle missioni secondarie di, avrete certamente sentito parlare delle, un dungeon segreto che, a differenza degli altri, non ospita al suo interno alcun nemico, ma solo enigmi e rompicapo. Accedere a questo luogo, però, non è molto semplice.

Di seguito vi spiegheremo come accedere alla zona segreta e dove trovare l'ingresso del dungeon, ma segnaliamo che la guida potrebbe contenere spoiler sul gioco.

Innanzitutto, è bene chiarire che potrete raggiungere le Rovine di Pitioss solo dopo aver completato la storia principale del gioco, in quanto l'unico modo per raggiungere la zona è utilizzare l'auto volante Regalia Type-F.

Prima di procedere, vi consigliamo di avviare la missione secondaria "Una fortuna sepolta", in modo da ottenere anche una corposa ricompensa per aver trovato l'entrata di Pitioss. Dopo aver ottenuto la Regalia Type-F e completato la storia del gioco, recatevi a Lestallum di notte, tra le ore 21.00 e le 5.00, raggiungete il vicolo più a Est della cittadina e interagite con una finestra, attraverso la quale potrete origliare una conversazione tra due ladri, che parlano di un grande tesoro. A questo punto, sarete invitati a chiedere più informazioni al minimarket Verinas, nella zona del Vulcano Ravatogh, parlando con l'informatore. A questo punto, verrà segnato sulla mappa un obbiettivo che coincide con la zona dell'ingresso di Pitioss, ma non vi basterà impostare il navigatore per recarvi al dungeon, poiché è raggiungibile solo in volo e l'atterraggio richiede un po' di pratica.

Nei pressi dell'obbiettivo della quest, sulla mappa, noterete qualcosa di simile ad una linea gialla: consigliamo di impostare un segnalino esattamente in quel punto, dopodiché recatevi al parcheggio più vicino al vulcano (è l'unico della zona, a parte quello del minimarket), poiché può essere un punto favorevole per effettuare le manovre richieste. Mettetevi quindi in strada e utilizzate il comando "Decolla" dell'auto. Dirigetevi ora verso il segnalino impostato e vedrete che oltre una catena di massi rocciosi si trova un breve sentiero sterrato sul quale potete atterrare con la Regalia (è più facile individuarlo nelle ore diurne).

Cercate di mantenervi a bassa quota il più possibile, e non premete mai il tasto "Accelera" in volo, piuttosto decelerate: un aumento della velocità potrebbe portarvi a un Game Over visto che la pista d'atterraggio per raggiungere Pitioss è davvero molto piccola. Se necessario, fate dei giri per ridurre l'altezza del volo e quando siete appena qualche palmo al di sopra del livello delle rocce che delimitano l'ingresso avvicinatevi e premete prontamente il tasto "Atterra". Siate pronti a frenare, altrimenti rischierete che la Regalia si schianti contro il masso roccioso posto alla fine del sentiero, in una pozza d'acqua. Potrebbero essere necessari più tentativi per riuscire in un atterraggio perfetto, perciò vi consigliamo di salvare il gioco una volta atterrati.

A questo punto, vi ritroverete in una zona al quale eravate impossibilitati ad accedere prima, ma prestate attenzione: i nemici sono di livello piuttosto alto, troverete delle Coccatrici (72+) e anche due Molboro Malefici (85+), alcuni punti di raccolta per gli ingredienti, tesori di vario tipo e giacimenti minerari. Se avrete attivato la missione "Una fortuna sepolta", l'indicatore vi sarà utile per trovare l'ingresso di Pitioss, ma comunque non è complicato, poiché l'area non è molto grande e noterete presto, sul suolo, le tracce di un sentiero che conduce tra le rocce verso una fortezza, che è, tra l'altro, visibile anche dall'alto, mentre siete in volo sulla Regalia Type-F. Raggiunto l'ingresso, troverete una cassa con la quale interagire, che sarà la vostra ricompensa per la missione secondaria. Poco più avanti, procedendo, noterete che Gladio, Ignis e Prompto lasceranno il party e saltando oltre una barricata vi ritroverete a Pitioss.



Una guida scritta, però, non sarebbe utile per completare il complesso dungeon, perciò riportiamo in calce alla notizia un video realizzato appositamente da Piggyback che potrebbe esservi d'aiuto, seguito da un secondo filmato che mostra come raggiungere Pitioss.