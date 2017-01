Final Fantasy XV: come pescare, guida, trucchi e consigli utili

offre ai giocatori la possibilità di cimentarsi in numerose attività secondarie, tra le quali spicca la pesca. Il giovaneè infatti in grado di raccogliere amo e lenza cimentandosi nella nobile arte della pesca, in modo da catturare pesci sempre più grandi e preparare succulenti pasti da gustare assieme al resto del gruppo.

Come pescare

Il gioco vi fornirà fin dall’inizio una canna da pesca ed un mulinello ma, per poter proseguire, avrete bisogno di una lenza e di un’esca. Potrete trovare questi oggetti in giro per il mondo di Final Fantasy XV o, più semplicemente, potrete acquistarli presso alcuni negozi specializzati. Dopo aver ottenuto l’attrezzatura necessaria, dovrete consultare la mappa e dirigervi verso uno dei luoghi idonei alla pesca. Infatti, a differenza di altri giochi, Final Fantasy XV non permette di pescare in qualsivoglia luogo provvisto d’acqua, ma richiede l’impiego di alcune specifiche zone adibite alla pesca. Dopo aver raggiunto l’area designata, potrete dare il via all’azione ed osservare la minimappa posta in alto a sinistra: qui individuerete i pesci presenti nelle vicinanze e dovrete prestare un occhio di riguardo verso gli indicatori gialli, che vi segnaleranno la presenza di animali commestibili.

Durante l’attesa, potrebbe apparire una linea rossa nella parte superiore dello schermo: questa vi segnalerà la presenza di uno o più pesci richiamati dalla vostra esca. Per far abboccare il pesce dovete cominciare a spostare l’amo muovendo delicatamente la canna in avanti e tirandola poi verso di voi. Prestate estrema attenzione e cercate in ogni modo di evitare i movimenti bruschi, altrimenti il pesce scapperà via. Una volta abboccato, dovrete prendere parte al minigame che apparirà sullo schermo e seguire le indicazioni del gioco. Tenete bene a mente che la lenza ha un margine di durata prestabilito, indicato nella parte inferiore dello schermo. Dopo aver raggiunto lo 0, il filo si spezzerà e la vostra preda scapperà via. Cercate perciò di portare a termine la missione nel minor tempo possibile.

Bonus legati alla pesca

Salendo di livello, Noctis potrà ottenere nuovi bonus che lo aiuteranno a migliorare le sue abilità di pesca. In particolare:

Livello 1: base.

Livello 2: la resistenza della lenza aumenta del 25%.

Livello 3: i venditori di esche applicano uno sconto del 10%.

Livello 4: le probabilità che un pesce abbocchi all'amo aumentano del 25%.

Livello 5: è possibile catturare pesci grandi fino a 80 cm.

Livello 6: i venditori di esche applicano uno sconto del 30%.

Livello 7: la resistenza della lenza aumenta del 50%.

Livello 8: le probabilità che un pesce abbocchi all'amo aumentano del 50%.

Livello 9: i venditori di esche applicano uno sconto del 50%.

Livello 10: è possibile catturare pesci grandi fino a 150 cm.

Zone di pesca

Ecco di seguito elencate le varie zone di pesca presenti all’interno di Final Fantasy XV:

Costa di Vannath : impossibile da mancare poiché inclusa nella storyline principale. Presenti i pesci carango gigante, carango sgargiante, cernia delle tenebre e iperoglife luminoso.

: impossibile da mancare poiché inclusa nella storyline principale. Presenti i pesci carango gigante, carango sgargiante, cernia delle tenebre e iperoglife luminoso. Bacino di Crestholom : situato nel posto di blocco ad est della mappa. Presenti i pesci persico cornuto, pescegatto di Lucis, spingola di Alstor, pescagatto dorato.

: situato nel posto di blocco ad est della mappa. Presenti i pesci persico cornuto, pescegatto di Lucis, spingola di Alstor, pescagatto dorato. Lago di Neeglyss : disponibile subito dopo l’inizio del Capitolo 3, a sud rispetto alla prima zona di sosta. Troverete i pesci persico cornuto, persico striato, pescegatto di Lucis, spigola di Alastor, barramundi dei crepacci, pescegatto reale.

: disponibile subito dopo l’inizio del Capitolo 3, a sud rispetto alla prima zona di sosta. Troverete i pesci persico cornuto, persico striato, pescegatto di Lucis, spigola di Alastor, barramundi dei crepacci, pescegatto reale. Pozza d’irrigazione, Stagno dei Malacchi, Laghetto dimenticato : per raggiungere queste tre zone da pesca dovrete prendere la strada che porta a sud, partendo dal Lago di Neeglyss. Presenti i pesci persico cornuto, persico striato, pescegatto di Lucis,spigola di Alstor, ofiocefalo, ofiocefalocarminio, trota arcobaleno.

: per raggiungere queste tre zone da pesca dovrete prendere la strada che porta a sud, partendo dal Lago di Neeglyss. Presenti i pesci persico cornuto, persico striato, pescegatto di Lucis,spigola di Alstor, ofiocefalo, ofiocefalocarminio, trota arcobaleno. Fonte di Daurell : disponibile a partire dal Capitolo 3, è situata all’estremo sul della mappa. Presenti i pesci ofiocefalo, ofiocefalo carminio, ofiocefalo smeraldino, spigola di Alstor, spigola fenice, luccio rosa.

: disponibile a partire dal Capitolo 3, è situata all’estremo sul della mappa. Presenti i pesci ofiocefalo, ofiocefalo carminio, ofiocefalo smeraldino, spigola di Alstor, spigola fenice, luccio rosa. Wennanth : disponibile dopo essere giunti per la prima volta a Cleigne. Presenti i pesci trota ciclamide, trota arcobaleno, salmerino di Callatein, trota cromata.

: disponibile dopo essere giunti per la prima volta a Cleigne. Presenti i pesci trota ciclamide, trota arcobaleno, salmerino di Callatein, trota cromata. Ponte di Rachsia: situata al centro di Cleigne. Presenti i pesci persico striato, barramundi crestato, spigola di Alstor, salmone brumoso.

Fiume Maiden : facilmente individuabile poiché divide la mappa in due parti. Dirigetevi a sul del lago. Troverete i pesci trota arcobaleno, salmerino di Maiden, salmone brumoso.

: facilmente individuabile poiché divide la mappa in due parti. Dirigetevi a sul del lago. Troverete i pesci trota arcobaleno, salmerino di Maiden, salmone brumoso. Scogliera di Caem : situata a sud della mappa. Presenti i pesci barramudi striato, cernia delle maree, spigola di Allural.

: situata a sud della mappa. Presenti i pesci barramudi striato, cernia delle maree, spigola di Allural. Riva occidentale del Vesper, Riva orientale del Vesper, Rapide di Myrl: queste zone sono situate a nord della mappa di Cleigne, nei pressi del lago. Troverete i pesci persico brillante, spigola fenice, barramudi dei crepacci, pescegatto dorato, ofiocefalo indaco, arapaima nobile, Olicegalo carminio, persico ventaglio, luccio di Vesper, trota di Cleigne, trota di Myrl, salmerino del Maiden, salmerino di Callatein, trota cromata.

Final Fantasy XV è disponibile dal 29 novembre scorso su PlayStation 4 e Xbox One.