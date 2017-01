Final Fantasy XV: come risolvere le quest delle auto in panne

presenta numerose missioni che vi permetteranno di ottenere interessanti ricompense da utilizzare nel gioco. Tra queste, spiccano senza ombra di dubbio le quest dedicate alle auto in panne, sparse per Leide, Duscae e Cleigne.

In questa guida vi indicheremo quindi l’esatta posizione di ogni auto in panne, fornendovi alcune utili indicazioni che vi aiuteranno a completare la side-quest nel migliore dei modi.

Come soccorrere gli automobilisti

Per prestare soccorso agli automobilisti bisognosi dovrete utilizzare un apposito kit di emergenza, acquistabile per 100 Gil presso alcuni specifici negozi, spesso posti accanto ad alcune stazioni di servizio. Tra questi, segnaliamo l’Hammerhead Mini-mart, la Coernix Station di Alstor, la Coernix Station di Cauthess, il Lestallum Shop & Cafe e il Regalia Shop, disponibile dopo aver completato il Capitolo 3. Passiamo ora ad analizzare le singole quest.



Auto in panne presenti nella regione di Leide



Broken-Down

• Ricompensa: 300 EXP, 500 Gil

• Prerequisiti: nessuno

• Posizione: a sud della Longwythe Rest Area, a ovest rispetto alla strada principale



Highway Helper

• Ricompensa: 300 EXP, 500 Gil

• Prerequisiti: nessuno

• Posizione: vicino a Fayemoor Haven, a sud rispetto alla strada principale



Unlucky Driver

• Ricompensa: 300 EXP, 500 Gil

• Prerequisiti: nessuno

• Posizione: a sud di Mermoth Haven, a est rispetto alla strada principale



Stranded on the Sand

• Ricompensa: 500 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 2, Highway Helper

• Posizione: a nord di Pallebram Haven



One Tune-Up Too Many

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 3, Unlucky Driver

• Posizione: nel parcheggio, a nord di Merrioth Haven



Roadside Assistance

• Ricompensa: 500 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 4, Stranded on the Sand

• Posizione: a ovest di Fayemoor Haven, a nord rispetto alla strada principale



Car-mic Retribution

• Ricompensa: 500 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 4, visitate Cape Caem, Broken-Down

• Posizione: a sud della Longwythe Rest Area, a ovest rispetto alla strada principale



Waiting for Help

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 4, Car-mic Retribution

• Posizione: a sud di Vennaugh Haven, a sud rispetto alla strada principale



Carless in a Car

• Ricompensa: 1500 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 9, Highway Helper

• Posizione: vicino a Viewbliss Outpost, a nord rispetto alla strada principale sotto il ponte



Automotive Agitation

• Ricompensa: 1500 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 9, Stranded on the Sand

• Posizione: nel parcheggio, a sud-ovest di Pallebram Haven



Auto in panne presenti nella regione di Duscae



The Jolly Joyrider

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 3

• Posizione: nel parcheggio vicino alla Tomb of the Just



New to the Road

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 3

• Posizione: a sud di Coernix Station - Cauthess, a sud rispetto alla strada principale



Wild Beasts on the Open Road

• Ricompensa: 500 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 3

• Posizione: a nord di Digythe Haven, a sud rispetto alla strada principale



I’m Late!

• Ricompensa: 500 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: recuperate la Regalia nel Capitolo 5, New to the Road

• Posizione: a nord di Fallaughns Haven, a nord rispetto alla strada principale



Shoulda Been Serviced

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: visitate Coernix Station - Lestallum nel Capitolo 6

• Posizione: a nord-est di Narcie Haven, a sud rispetto alla strada principale



That Brand-New Car Smell

• Ricompensa: 350 EXP, 900 Gil

• Prerequisiti: recuperate la Regalia nel Capitolo 5, Shoulda Been Serviced

• Posizione: nel parcheggio a ovest di Ausace Haven



The Perpetual Passenger

• Ricompensa: 1500 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 9, The Jolly Joyrider

• Posizione: a sud di Turncouth Haven, a sud rispetto alla strada principale



Tune-Up, Shmune-Up

• Ricompensa: 1500 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 9, Shoulda Been Serviced

• Posizione: a sud della Tomb of the Just, sul lato ovest della strada principale



Through a Rose-Tinted Windshield

• Ricompensa: 1500 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 9, The Perpetual Passenger

• Posizione: a nord di Malicchi Pond, a sud rispetto alla strada principale



Hurrying Home

• Ricompensa: 500 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: Through a Rose-Tinted Windshield

• Posizione: a nord-ovest di Oathe Haven, sul lato ovest della strada principale



Auto in panne presenti nella regione di Cleigne



My Beloved Chariot

• Ricompensa: 400 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: visitate Cleigne

• Posizione: a sud-ovest di Lambath Haven, a est rispetto alla strada principale



Vehicle Vexation

• Ricompensa: 400 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: visitate Cleigne

• Posizione: nei presi del parcheggio situato a sud-est di Fort Vaullerey



A Driver in Despair

• Ricompensa: 400 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: raggiungete Cape Caem nel Capitolo 6, Vehicle Vexation

• Posizione: a est di Dainse Haven, fuori dalla strada principale



Big Head Behind the Wheel

• Ricompensa: 400 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: raggiungete Cape Caem nel Capitolo 6

• Posizione: nei pressi del parcheggio situato a sud-ovest di Tollhends Stronghold



Dude, Where’s My Car?

• Ricompensa: 800 EXP, 2500 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 6

• Posizione: nei pressi del parcheggio siutato a est di Meldacio Hunter HQ



Oh My Grease-Monkey Goddess!

• Ricompensa: 400 EXP, 1500 Gil

• Prerequisiti: raggiungete Cape Caem nel Capitolo 6, Big Head Behind the Wheel

• Posizione: a nord di Tollhends Stronghold, a est rispetto alla strada principale



A Manic Motorist

• Ricompensa: 1500 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 9, My Beloved Chariot

• Posizione: a sud-ovest di Lambath Haven, a nord rispetto alla strada principale



Alone on the Road

• Ricompensa: 1500 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 9, My Beloved Chariot

• Posizione: a sud-ovest di Verinas Mart - Ravatogh, a est rispetto alla strada principale



Keep Calm and Keep Driving

• Ricompensa: 800 EXP, 2500 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 8, Dude Where’s My Car?

• Posizione: a sud-est di Steyliff Grove, a ovest rispetto alla strada



Pedal to the Metal

• Ricompensa: 1500 EXP, 6000 Gil

• Prerequisiti: Capitolo 9, A Manic Motorist

• Posizione: a sud-ovest di Fort Vaullerey



Final Fantasy XV è ora disponibile su PlayStation 4 e Xbox One.