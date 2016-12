Final Fantasy XV: come sbloccare tutti gli obiettivi e i Trofei del gioco

possiede una lunga serie di obiettivi e Trofei sbloccabili. Si tratta di piccole riconoscenze che il giocatore ottiene per aver superato determinate sfide durante il gioco. Con questa guida, vi spiegheremo come ottenerli tutti per dimostrare la vostra dimestichezza con

Prima di procedere, però, è opportuno ricordare che la guida contiene inevitabilmente spoiler sul gioco: invitiamo quindi tutti coloro che desiderano evitare anticipazioni su Final Fantasy XV a non procedere oltre nella lettura.

Nota: alcuni trofei/obiettivi sono nascosti, è dunque impossibile vederli prima di averli sbloccati. Per ottenerli tutti sarà comunque necessario possedere una squadra di alto livello e portare a termine la storia principale del gioco. Di seguito, ecco l'elenco completo dei trofei e obiettivi di Final Fantasy XV e come sbloccarli.

Giramondo - Solo per PlayStation 4. È il trofeo di Platino che testimonia l'ottenimento di tutti gli altri trofei.

Trofei e obiettivi legati alla storia principale

Questi obiettivi vengono sbloccati automaticamente progredendo nella missione principale del gioco.

Resa dei conti a Insomnia : completa il Prologo e inizia il capitolo 1

: completa il Prologo e inizia il capitolo 1 La partenza : completa il Capitolo 1

: completa il Capitolo 1 L'amara verità : completa il Capitolo 2

: completa il Capitolo 2 Un mondo da scoprire : completa il Capitolo 3

: completa il Capitolo 3 La chiamata dei Siderei : completa il Capitolo 4

: completa il Capitolo 4 Un oscuro presagio : completa il Capitolo 5

: completa il Capitolo 5 L'ora del coraggio : completa il Capitolo 6

: completa il Capitolo 6 Quartetto incompleto : completa il Capitolo 7

: completa il Capitolo 7 Oltremare : completa il Capitolo 8

: completa il Capitolo 8 Destini intrecciati : completa il Capitolo 9

: completa il Capitolo 9 Il peso della corona : completa il Capitolo 10

: completa il Capitolo 10 L'inganno : completa il Capitolo 11

: completa il Capitolo 11 Un mondo in bilico : completa il Capitolo 12

: completa il Capitolo 12 Riscossa : completa il Capitolo 13

: completa il Capitolo 13 Il ritorno : completa il Capitolo 14

: completa il Capitolo 14 Battesimo di fuoco: sconfiggi Ifrit in modalità Standard

Trofei e obiettivi legati alle missioni secondarie

Per sbloccare questi obiettivi è necessario cimentarsi in missioni secondarie, sub-quest e minigiochi durante l'avventura.

Per la giustizia: gioca per la prima volta a Justice Monsters Five. Per ottenere questo riconoscimento basta avviare il minigioco usando una delle macchinette che si trovano nei ristoranti in giro per Eos. Non è necessario completarla o vincere.



Una storia da raccontare 1: completa una missione secondaria. Sono inclusi i soccorsi ai cacciatori e le auto in panne in giro per il mondo, le richieste di caccia, le chance fotografiche, le attività con il party nei rifugi, le modifiche delle armi da Cid e ogni richiesta da parte dei personaggi secondari.



Una storia da raccontare 2: completa 5 missioni secondarie. Sono inclusi i soccorsi ai cacciatori e le auto in panne in giro per il mondo, le richieste di caccia, le chance fotografiche, le attività con il party nei rifugi, le modifiche delle armi da Cid e ogni richiesta da parte dei personaggi secondari.



Una storia da raccontare 3: completa 10 missioni secondarie. Sono inclusi i soccorsi ai cacciatori e le auto in panne in giro per il mondo, le richieste di caccia, le chance fotografiche, le attività con il party nei rifugi, le modifiche delle armi da Cid e ogni richiesta da parte dei personaggi secondari.



Una storia da raccontare 4: completa 20 missioni secondarie. Sono inclusi i soccorsi ai cacciatori e le auto in panne in giro per il mondo, le richieste di caccia, le chance fotografiche, le attività con il party nei rifugi, le modifiche delle armi da Cid e ogni richiesta da parte dei personaggi secondari.



Una storia da raccontare 5 : completa 40 missioni secondarie. Sono inclusi i soccorsi ai cacciatori e le auto in panne in giro per il mondo, le richieste di caccia, le chance fotografiche, le attività con il party nei rifugi, le modifiche delle armi da Cid e ogni richiesta da parte dei personaggi secondari.



Una storia da tramandare: completa 80 missioni secondarie. Sono inclusi i soccorsi ai cacciatori e le auto in panne in giro per il mondo, le richieste di caccia, le chance fotografiche, le attività con il party nei rifugi, le modifiche delle armi da Cid e ogni richiesta da parte dei personaggi secondari.



Brivido di caccia: Porta a termine una richiesta di caccia. Può essere sbloccato anche all'inizio del gioco, parlando con Takka al ristorante e accettando la prima richiesta.



Se la montagna non va al Principe: sconfiggi l'adamanthart. Questo trofeo è molto difficile da ottenere e richiede un notevole impegno, può essere sbloccato solo tornando a Lucis dopo il capitolo 9 usando la funzione "Chiama Umbra", o dopo la fine del gioco, dopo aver ottenuto la missione di Cindy "Il risveglio del Sasso". Procedendo, sarà possibile accettare la richiesta di caccia che ci chiede di eliminare la gigantesca creatura: si tratta del mostro più resistente del gioco e con il maggior numero di PV, la battaglia potrebbe durare molti minuti ed è impossibile da portare a termine senza una squadra di livello alto (80+) e munita dei migliori equipaggiamenti in circolazione. Consigliamo di completare le missioni del fabbro Randolph nel post-game e le Minacce Sopite di Lucis per avanzare di livello e ottenere armi forti prima di cimentarsi nell'impresa. Un altro consiglio utile è quello di consumare un pasto che garantisca i colpi critici prima di affrontare la creatura, ed effettuare proiezioni offensive e combo aeree contro il collo e la testa dell'adamanthart.

Trofei e obiettivi legati alla battaglia

Questi riconoscimenti si sbloccano effettuando determinate azioni relative ai combattimenti. Per quanto possano sembrare complicati, è probabile che vengano ottenuti naturalmente giocando, senza troppi sforzi.

Elevazione regale: esegui una proiezione tattica. Basterà proiettarsi verso uno degli indicatori azzurri durante la battaglia.



Nel momento del bisogno: esegui una tecnica ausiliaria. Per sbloccare questo obiettivo è necessario ordinare a un alleato di eseguire una delle tecniche utilizzabili dopo aver riempito la barra ausialiaria premendo L1/LB e selezionandone una tra quelle disponibili.



Colpo d'occhio: esegui un aggiramento incrociato. Per sbloccare questo riconoscimento bisognerà attaccare un nemico alle spalle mentre un compagno è vicino, per dare il via all'aggiramento.

Riscossa congiunta: esegui una parata incrociata. Sarà necessario effettuare una parata e attaccare rapidamente subito dopo, avendo un compagno nelle vicinanze.



Il potere del Re: invoca la Panoplia di Noctis. L'obiettivo è ottenibile solo dopo aver ottenuto l'arma ancestrale dell'antro di Greyshire, basterà premere L1 + R1/ LB + RB.

Alchimista: distilla una magia. È necessario possedere delle unità elementali, accedere all'apposito menù e creare un incantesimo.



Occultista: lancia una magia. Dopo aver creato un incantesimo, lanciatelo sui nemici.

Intervento divino: invoca uno dei Sei Siderei. Il trofeo è ottenibile solo dal capitolo 5 in poi, è necessario evocare una delle divinità del gioco in battaglia, e le evocazioni dovute alla trama non sono incluse. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la guida alle summon.

Trofei e obiettivi legati alle abilità e alla crescita dei personaggi

Questi riconoscimenti si ottengono sbloccando le abilità nel menù sfruttando i PA e ottenendo armi ancestrali.

Fino ai denti: equipaggia un arma in tutti e quattro gli slot disponibili di Noctis.



Eredità formidabile: ottieni tutte le armi ancestrali. In totale, le armi ancestrali sono 13, e una metà di esse può essere recuperata portando a termine la storia principale; tuttavia, le restanti dovranno essere ottenute completando i dungeon opzionali del gioco, alcuni dei quali richiedono un livello alquanto alto (come la torre di Costlemark (65+), che vi ricompenserà con la Flamberga dell'Egemone).

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare le guide sulle armi ancestrali e sui dungeon.



Orizzonti aperti: ottieni un'abilità dal menu di gioco. Sbloccabile nelle prime fasi.



Orizzonti conquistati: ottieni 20 abilità.



Orizzonti assoluti: ottieni 50 abilità. Questo obiettivo potrebbe richiedere più tempo degli altri, poiché a lungo andare ottenere PA diventa più difficile. Gli accessori contenuti nel Pacchetto Festivo potrebbero risultare d'aiuto, e inoltre consigliamo di sbloccare le abilità che consentono di ottenere PA usando magie e tecniche, accampandosi, cavalcando il chocobo o percorrendo strada con la Regalia.

Trofei e obiettivi legati ai talenti dei personaggi

Questi riconoscimenti si ottengono portando al massimo i talenti dei quattro protagonisti, ovvero la pesca, la cucina, l'esplorazione e la fotografia.

Primo amo: porta il talento di pesca di Noctis al livello 2.



Prima scoperta: porta il talento di esplorazione di Gladio al livello 2.



Primo scatto: porta il talento di fotografia di Prompto al livello 2.



Primo banchetto: porta il talento di cucina di Ignis al livello 2.



Amo supremo: porta il talento di pesca di Noctis al livello 10. Per ottenere questo riconoscimento sarà necessario passare molto tempo a pescare. Più pesci cattureremo, più grandi o rari saranno, e maggiormente aumenterà l'esperienza acquisita. Bisognerà dedicarsi spesso a questa attività, e i luoghi migliori per farlo sono Altissia e il Lago di Vesper, per via della grande e varia presenza di zone adatte alla pesca.



Scoperta suprema: porta il talento di esplorazione di Gladio al livello 10. Il talento di esplorazione aumenta percorrendo le zone del mondo a piedi, quindi utilizzare il Chocobo o la Regalia rallenterà inevitabilmente il progredire dell'esperienza acquisita, tuttavia non dovrebbe essere complicato ottenere questo riconoscimento muovendosi in giro per il mondo affrontando richieste di caccia o altro.



Scatto supremo: porta il talento di fotografia di Prompto al livello 10. Prompto può scattare fotografie autonomamente durante la giornata, o anche con le missioni secondarie di Vyv o le chance fotografiche. Ognuna di queste foto influirà sul progredire del talento, e naturalmente l'esperienza verrà accumulata solo quando sceglieremo di riposare e di vedere gli scatti. Bisogna tenere presente che Prompto può scattare in genere 10 foto al massimo, o 15 se equipaggiato con la Tracolla Loxon. Ulteriori scatti possono essere conservati usando in battaglia l'abilità ausiliaria Fotografia. Il nostro consiglio è quello di riposare al termine di ogni giornata per salire di livello più in fretta, ma anche questo riconoscimento può essere sbloccato senza troppo impegno.



Banchetto supremo: porta il talento di cucina di Ignis al livello 10. Ignis può cucinare solo se decidiamo di riposare in un rifugio, quindi optare per una roulotte o un albergo rallenterà inevitabilmente il progredire di questo talento. Ottenere nuove ricette e cucinare quelle con bonus di livello più alto aumenterà l'esperienza a fine giornata. Consigliamo quindi di optare per il campeggio se volete ottenere presto questo riconoscimento.



Scatto etereo: scatta una foto di Gentiana. Questo riconoscimento è ottenibile solo dopo aver ottenuto la rivelazione del Tonante nel capitolo 5 e aver incontrato Gentiana per la prima volta. Prompto scatta automaticamente delle foto, e Gentiana potrebbe comparire in uno scatto anche se non l'abbiamo realmente vista in giro. Le probabilità aumentano con il tempo passato senza riposare e il personaggio può essere fotografato solo dalle sei del mattino a mezzanotte. Questo riconoscimento può essere sbloccato senza impegnarsi particolarmente, in maniera casuale.

Trofei e obiettivi legati alla Regalia e ai Chocobo

Questi riconoscimenti si ottengono guidando l'auto, cavalcando un Chocobo e ottenendo la Regalia Type-F.

A tutto gas: guida manualmente la Regalia. Questo obiettivo si dovrebbe sbloccare automaticamente nel capitolo 1, dopo aver riparato l'auto, accettando l'invito di Ignis di prendere il volante.



A briglia sciolta: cavalca per la prima volta un Chocobo. È necessario completare la missione "L'incubo di Duscae" per ottenere questo riconoscimento.



Verso l'infinito: Guida la Regalia Type-F. Questo riconoscimento si può ottenere solo dopo aver completato la storia principale del gioco e aver caricato il salvataggio. Bisogna possedere il motore d'epoca, lo stabilizzatore d'epoca e l'alettone d'epoca, e recarsi da Cindy per chiedere la modifica dell'auto. Otterrete due di questi oggetti come ricompensa alla fine di due missioni principali, mentre l'ultimo di essi sarà il vostro premio per aver completato la missione secondaria "Infiltrazione a Formouth" (liv. 46+), che si attiva passando vicino alla base omonima durante il capitolo 8. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la guida per la Regalia Type-F.