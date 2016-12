Final Fantasy XV: come trovare i Kukri di Ulric del film Kingsglaive

Se avete visto il film, ricorderete di certo, l'eroe protagonista che fa parte dell'esercito speciale del Re Regis e che è chiamato a proteggere la città di Insomnia dalle minacce imperiali. Se avete amato questo personaggio, probabilmente vi piacerebbe poter usare le sue armi nel gioco. [Attenzione: Contiene Spoiler]

Hajime Tabata, direttore di Final Fantasy XV, aveva confermato infatti che il gioco avrebbe contenuto dei riferimenti a Nyx Ulric, ed è proprio così: nelle fasi finali del gioco è possibile ottenere i "Kukri di Ulric", ovvero i particolari pugnali che l'eroe utilizza per sconfiggere i nemici. Di seguito, vi spiegheremo dove e come trovarli, ma questa guida contiene inevitabilmente spoiler sulle fasi finali del gioco. Invitiamo dunque coloro che intendono evitare qualsiasi anticipazione su Final Fantasy XV a non proseguire oltre nella lettura.

Avviso: è necessario avere una squadra ben preparata e di livello alto, dimestichezza con le combo e con le magie per poter portare a termine questa sfida. Potrete ottenere i Kukri di Ulric di Kingsglaive: Final Fantasy XV soltanto una volta tornati a Insomnia, nel capitolo finale del gioco, dopo aver sconfitto Ifrit e aver attivato l'ascensore nel Palazzo Reale. Salite dunque al piano superiore, ma non proseguite verso la sala del trono, tornate indietro e riprendete l'ascensore per tornare al piano inferiore, quindi uscite dal palazzo.

Nello spiazzale dove avete combattuto Ifrit si troveranno adesso due Wolframer: questa battaglia potrebbe risultare molto impegnativa, ma è necessario sconfiggere i due Daemons per proseguire. Continuate a percorrere a ritroso il cammino, quindi utilizzate la metropolitana per tornare nella prima sezione esplorabile di Insomnia, nei pressi del primo rifugio. Noterete subito un grande cumulo di macerie (lo stesso che separa la prima parte della città dalla seconda e che vi costringe a procedere usando la metropolitana), ma è probabile che Noctis e i suoi amici ve lo facciano notare, dicendo che in quel luogo deve essere accaduto uno scontro tremendo, e infatti si tratta proprio del luogo in cui Nyx affronta il Generale Glauca.



Nei pressi delle macerie apparirà un pericoloso Psykomans di livello 85: questo nemico può essere sconfitto anche da una squadra di livello inferiore (60+), a patto che siate muniti di magie elementali molto forti e numerosi oggetti curativi, e che sappiate sfruttare con il giusto tempismo la barra ausiliare e quella ancestrale. Una volta sconfitto, il mostro lascerà cadere l'arma e voi potrete raccoglierla.

Attenzione: è probabile che Psykomans non faccia subito la sua apparizione, e che al suo posto troviate un Isoldhande di livello 72, o altri mostri. In quel caso sconfiggete i nemici, riposate al rifugio, tornate sul posto e riprovate, prima o poi il Daemon arriverà.

Una volta ottenuto l'ambito premio, noterete che la sua descrizione ci racconta qualche dettaglio su Nyx Ulrich. A questo punto potrete procedere verso il Palazzo e la sala del trono, dove il corpo di Nyx sarà presente nella macabra scena che Noctis e i compagni si trovano davanti, prima della sfida finale. L'arma potrebbe senz'altro rivelarsi utile, non solo per i suoi parametri di attacco, ma per il netto aumento delle statistiche che conferisce al personaggio se equipaggiata.