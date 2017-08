Final Fantasy XV Comrades: disponibile negli USA il pre-download della beta

Come già preannunciato nei giorni scorsi,ha confermato che il client della beta di, espansione multiplayer online di, è da oggi disponibile per il pre-download.

Ricordiamo che, per procedere al download, avrete bisogno di essere in possesso del Season Pass del titolo e di un abbonamento al PlayStation Plus o Xbox Live Gold. Il file da scaricare pesa 12.8GB su PS4 e 13.86GB su Xbox One, e creerà sulla dashboard della vostra console una shortcut separata da quella relativa al gioco base. Al momento il download risulta disponibile solo per gli utenti nord americani, ma è plausibile che il file arriverà molto presto negli store digitali europei delle rispettive console.

La beta di Final Fantasy XV: Comrades sarà disponibile su PS4 e Xbox One dal 3 all'8 agosto. Recentemente è stato pubblicato l'aggiornamento di luglio del gioco, con cui sono state introdotte le Corazze Magitek e riaperto il Carnevale Kupòkuè.