Final Fantasy XV Comrades: scontro con un Re Behemoth nel nuovo video gameplay

Durante l'Active Time Report svoltosi nelle ultime ore, Kazuya Takahashi, director di, ha mostrato un nuovo video di gameplay tratto dall'imminente espansione multiplayer online del J-RPG di

In questa occasione, possiamo dare uno sguardo allo svolgimento di una nuova quest, che culminerà con la scenografica battaglia con un imponente Re Behemoth.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Final Fantasy XV: Comrades sarà disponibile dal 31 ottobre. Square-Enix ha di recente confermato che il gioco riceverà presto dei nuovi contenuti per la storia, ed ha altresì assicurato che supporterà il titolo anche nel prossimo anno. In aggiunta, il publisher dichiara di essere in contatto con Epic Games e Nintendo per cercare di portare il gioco su Switch.