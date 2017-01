Final Fantasy XV: con la nuova patch potrete scattare da soli le vostre foto

ha annunciato l'arrivo di una nuova patch per, in arrivo il prossimo 24 gennaio. L'aggiornamento introduce un evento, alcune piccole aggiunte estetiche e una nuova feature.

Fra le novità per i possessori dell'Holiday Pack e del Season Pass abbiamo: l'evento Moogle Chocobo Carnival aperto; il costume Festive Ensemble (solo per Noctis); e cornici per foto aggiunte. Per i possessori della versione gratuita dell'Holiday Pack e, quindi, non possessori del Season Pass, troviamo invece: l'evento Moogle Chocobo Carnival aperto; il costume Choco-Mog Tee (solo per Noctis); e cornici per foto aggiunte (queste cambieranno in base alla versione dell'Holiday Pack di cui siete in possesso).

Un'ulteriore aggiunta disponibile per tutti i giocatori, permetterà inoltre ai giocatori di scattare autonomamente le proprie foto in-game, così da potersi affiancarsi al lavoro che, con tanta dedizione, già svolge Prompto.

Final Fantasy XV è disponibile per PS4 e Xbox One.