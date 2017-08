Final Fantasy XV: a confronto le versioni PS4 Pro e Windows Edition

Lo youtuber Cycu1 ha pubblicato un nuovo video comparativo per, mettendo a confronto la versionecon la recenteperannunciata durante la Gamescom 2017 di Colonia. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Come potete notare nel video, la versione PC di Final Fantasy XV gode di un impatto visivo più pulito, grazie alla risoluzione più alta, alle texture a 4K e agli effetti di ambient occlusion. Ricordiamo inoltre che la Windows Edition avrà il supporto per Dolby Atmos e per alcuni effetti NVIDIA GameWorks (come NVIDIA TurfEffects per la simulazione della vegetazione, NVIDIA Hairworks, NVIDIA Flow, NVIDIA HFTS shadows e NVIDIA VXAO).

Per saperne di più sulla versione PC potete guardare la nostra Video Anteprima di Final Fantasy XV: Windows Edition.