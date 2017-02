Final Fantasy XV: il copricapo Cup Noodle sarà disponibile come DLC

Se avete seguito la campagna pubblicitaria di, è probabile che ricorderete uno spot del gioco dedicato ai famosi Cup Noodle, parodia del trailer ufficiale, nel quale il protagonista Noctis omaggiava il piatto indossando un copricapo a tema.ha annunciato oggi che l'oggetto sarà presto disponibile nel gioco.

I primi ad avere accesso al copricapo Cup Noodle saranno coloro che hanno acquistato una Cup Noodle Final Fantasy Boss Collection, ovvero una confezione contenente 15 Cup Noodle ed un artwork a tema Final Fantasy, distribuita in Giappone da Nissin Food, ma l'annuncio lascia trapelare che, in seguito, il contenuto potrà essere disponibile per tutti tramite DLC. L'arrivo di questo nuovo accessorio è previsto nel corso di questa estate.