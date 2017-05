Final Fantasy XV: dettagli su Ardyn, Cor e Luna nel prossimo update?

È da poco disponibile un nuovo aggiornamento perdal peso di oltre 3GB che, oltre a implementare alcune migliorie e correggere dei piccoli bug del gioco, ha aggiunto nella sezione "Contenuti Speciali" del menu iniziale un interessante sondaggio riguardo ai contenuti che potrebbero essere aggiunti con un prossimo update.

In calce alla notizia potete trovare un'immagine (in lingua inglese) della schermata del sondaggio. Square Enix afferma che l'opzione maggiormente votata verrà implementata in un prossimo aggiornamento di Final Fantasy XV, ma tra le risposte disponibili, alcune risultano decisamente interessanti, soprattutto per poter riempire quei vuoti che la storia principale del gioco, purtroppo, può lasciare per molti giocatori.



È possibile infatti scegliere tra dettagli sul passato di Ardyn, sul ruolo di Lunafreya o quello di Cor Leonis, sulla storia della casata reale dei Lucis e i loro poteri, sul comportamento di Ifrit e la lore dei Siderei, ma anche (spoiler) sui fatti accaduti nei dieci anni in cui Noctis è stato assente, oppure dei dettagli sullo stato in cui versa il mondo dopo i dieci anni di tenebre.



La seconda parte delle opzioni riguarda invece il gameplay, dove possiamo scegliere se avere Cor, Aranea, Iris, Lunafreya e Gentiana come personaggi giocabili, oppure l'implemento di una modalità "difficile" per il gioco. Infine, le ultime due opzioni riguardano eventuali migliorie alla potenza delle Armi Ancestrali o l'aggiunta di magie che migliorano le statistiche dei membri del party in battaglia. Al momento, non sappiamo se Square Enix renderà pubblici i risultati del sondaggio, ed è impossibile prevedere quali saranno le novità implementate, ma restiamo in attesa di saperne di più.