Final Fantasy XV: disponibile ora il Booster Pack Plus

ha pubblicato oggi ildi, disponibile da oggi per tutti i possessori del Season Pass. Ilcontiene una serie di oggetti che miglioreranno le abilità di pesca e di combattimento dei giocatori.

Il pacchetto include:

Spada Grandiosa : una spada a una mano che permette di sferrare un potente attacco proiettandosi verso i nemici

: una spada a una mano che permette di sferrare un potente attacco proiettandosi verso i nemici Richiamo del drago : una canna da pesca che limita i movimenti del pesce e facilita la cattura degli esemplari più ostinati

: una canna da pesca che limita i movimenti del pesce e facilita la cattura degli esemplari più ostinati Avior: un mulinello ideale per catturare i pesci più energici riducendo maggiormente i loro PV minore è la resistenza della lenza

Il Booster Pack (gratuito), che include la corazza magitek, sarà disponibile più avanti. In un altro aggiornamento (1.05), pubblicato questa mattina, sono state aggiunte due tracce musicali dell’attesissimo gioco di ruolo e d’azione NieR Automata (Song of the Ancients/Destiny e Weight of the World). I giocatori potranno usare il lettore di Final Fantasy XV per immergersi nell’atmosfera del mondo di gioco mentre sono al volante della Regalia o sul dorso di un chocobo. Questo aggiornamento include anche altre novità e alcuni miglioramenti, tra cui aggiunta di missioni a tempo, aumento del livello massimo raggiungibile da 99 a 120, aumento del numero di foto che si possono salvare nella memoria della fotocamera da 150 a 200, Il lettore è stato adattato per poter ascoltare la musica sul chocobo, supporto per un framerate più alto nella risoluzione ridotta di PlayStation 4 Pro.