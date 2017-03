Final Fantasy XV: disponibile ora la nuova patch 1.08

ha pubblicato la patch 1.08 per: questo aggiornamento non introduce nuovi contenuti ma corregge un problema emerso con il precedente update., perchè il bug riguarda una sequenza avanzata del gioco, riportiamo la nota di seguito ma vi invitiamo a non procedere oltre se non volete anticipazioni sulla trama.

L'update 1.08 corregge un bug che potrebbe causare problemi utilizzando Alterna su Ifrit, per il resto il changelog non segnala ulteriori cambiamenti o modifiche. Ricordiamo che la patch 1.07 ha introdotto numerose migliorie, oltre ad aver modificato il Capitolo 13 con l'aggiunta di nuove cutscene e dialoghi extra, inoltre viene aggiunto il supporto per Episode Gladio, primo DLC a pagamento di Final Fantasy XV.