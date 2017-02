Final Fantasy XV: disponibile ora la patch che abilita il supporto per PS4 Pro

ha pubblicato in anticipo (il lancio era previsto per il 21 febbraio), la patch 1.05 per, la quale aggiunge il supporto per PlayStation 4 Pro e include altre migliorie e novità legate al gameplay.

Dopo l'installazione della patch, Final Fantasy XV girerà su PS4 Pro a 1080p con target a 60 fps (Lite Mode) e grafica arricchita, l'aggiornamento introduce inoltre nuove quest a tempo, l'aumento del level cap a 120, la possibilità di salvare fino a 200 foto nel rullino e la possibilità di riprodurre musica quando si cavalca un chocobo.

L'update segna anche la fine dell'evento Moogle Chocobo Carnival e risolve vari bug e problemi minori, inoltre sono state aggiunte due nuove tracce tratte da NieR Automata, ovvero Inishie no Uta/Unmei e Weight of the World.