Final Fantasy XV: il DLC dedicato ad Ignis avrà un forte impatto sulla storia

Il director Hajime Tabata ha di recente discusso con i colleghi di DualShockers dei DLC che andranno a completare l'esperienza offerta da. Come sappiamo, l'espansione dedicata aarriverà per prima, mentre sono attesi in seguito quelle die, infine,

Come specificato da Tabata, il DLC in cui i giocatori potranno impersonare Gladio sarà pubblicato prima degli altri perché è premura di Square-Enix riuscire migliorare il prima possibile il combat system di Final Fantasy XV tramite l'aggiunta di nuove meccaniche legate al possente compagno d'avventura di Noctis.

Tabata ha quindi rivelato il motivo dietro il quale il DLC di Ignis arriverà dopo tutti gli altri: a quanto pare, quest'ultima espansione avrà un forte impatto sulla narrativa di Final Fantasy XV, e gli sviluppatori di Square-Enix hanno intenzione di prendersi tutto il tempo necessario per consegnare la miglior esperienza possibile.

Final Fantasy XV è disponibile per PS4 e Xbox One. Tabata ha di recente confermato che le vendite del day one hanno coperto i costi di sviluppo del gioco.