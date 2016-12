Final Fantasy XV: ecco come funziona la modalità New Game Plus

La patch 1.03 diha introdotto la modalità, ma come funziona esattamente? Quali progressi verranno mantenuti iniziando una nuova partita Nuova Avventura+? Di seguito, tutti i dettagli.

La modalità New Game Plus sarà accessibile dal menu principale del gioco una volta terminata l'avventura principale. Questa opzione permetterà di iniziare una nuova partita importando un precedente salvataggio oppure di iniziarne una da zero.

Avviando una nuova partita New Game Plus, ritroverete i seguenti contenuti: punti esperienza e livelli, progressi dell'Ascension e dei Talenti dei personaggi, armi, vestiti, accessori, magie, guil, le ricette di Ignis e tutte le opzioni di personalizzazione per la Regalia, con la sola eccezione dell'aggiornamento Type-F. Infine, vengono mantenute le opzioni di personalizzazione dei Chocobo.

L'ultimo aggiornamento di Final Fantasy XV include anche i contenuti dell'aggiornamento di Natale, come decorazioni, costumi e cornici per le foto scattate in-game.