Final Fantasy XV: ecco come ottenere 500 Punti Abilità in 15 minuti

Inè possibile guadagnare i Punti Abilità (PA), fondamentali per livellare i perk e le abilità speciali del party. Nel video riportato a fondo pagina potete osservare un metodo che vi permette di ottenere 500 PA in 15 minuti.

Questo nuovo metodo è stato scoperto dopo la pubblicazione della patch 1.03 del gioco, e vi permetterà di ottenere 500 Punti Abilità nel giro di 15 minuti, velocizzando il livellamento del vostro personaggio e dei membri del party. Per capire come funziona vi basta seguire passo passo le azioni di gioco riprodotte nel video in calce. Ricordiamo che Final Fantasy XV, uscito su PS4 e Xbox One lo scorso 29 Novembre, è stato il miglior gioco dell'anno secondo Shuhei Yoshida e Hironobu Sakaguchi.