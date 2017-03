Final Fantasy XV Episode Gladiolus: come sbloccare il nuovo costume di Gladio

, primo DLC di, è disponibile da oggi, e oltre a permettere ai giocatori di affrontare nuove sfide nei panni di, implementa nel gioco due nuove modalità, attraverso le quali si possono ottenere delle ricompense: una di queste è un nuovo costume per Gladio.

Per la precisione, per avere il costume sarà necessario giocare in modalità Score Attack (sbloccabile alla fine del DLC), e una volta ottenuto potrete utilizzarlo anche durante il gioco principale.



L'outfit, denominato in inglese "Rugged Attire", sembra pensato per mettere in mostra l'aspetto del corpulento Gladio: infatti, non è altro che una versione dell'Uniforme ufficiale, ma senza maglietta. In calce alla notizia potete trovare un filmato nel quale viene mostrato il nuovo costume.