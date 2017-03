Final Fantasy XV: ecco quanto durerà Episode Gladio

Come già saprete, l'esperienza di gioco disi arricchirà il prossimo 28 marzo con l'arrivo su PlayStation 4 e Xbox One di, il prossimo DLC del gioco. Come apprendiamo oggi da un reportage di Game Informer.com , il contenuto scaricabile sarà completabile nel giro di 2-3 ore di gioco.

A quanto pare, quindi, l'espansione sarà caratterizzata da una longevità non molto estesa, ma che pare essere in linea con il prezzo contenuto a cui sarà venduto il DLC (€4,99).

Nei giorni scorsi, intanto, sono stati mostrati i primi 15 minuti di gameplay Episode Gladio, ed è stato pubblicato il primo trailer ufficiale.

Episode Gladio uscirà il 28 marzo su PlayStation 4 e Xbox One. Ricordiamo che la OST dell'espansione vedrà la co-partecipazione del compositore di NieR: Automata, Keiichi Okabe.