Final Fantasy XV Episode Gladio: Guida, strategie e suggerimenti utili (Spoiler)

, primo DLC di, è finalmente disponibile al download su PlayStation 4 e Xbox One. L’espansione permette ai giocatori di affrontare nuove sfide nei panni die sblocca inoltre due nuove modalità, Confronto Marziale e All'Ultimo Sangue.

In questa guida troverete quindi alcuni utili consigli che vi aiuteranno ad affrontare al meglio l’inedito DLC e ottenere alcune interessanti ricompense. ATTENZIONE: la guida conterrà alcuni spoiler sul contenuto di Episode Gladiolus, perciò valutate bene se proseguire o meno nella lettura.



Come avviare il DLC Episode Gladiolus

Per avviare il DLC Episode Gladiolus dovrete anzitutto accertarvi che la vostra copia di Final Fantasy XV sia aggiornata all’ultima versione disponibile. Dovrete poi visitare la pagina dedicata all’interno dell’Xbox Store o del PlayStation Store e scaricare manualmente il contenuto. Dopo aver completato il download, troverete un collegamento diretto al DLC nel menu principale di Final Fantasy XV.

Inoltre, portando a termine l’espansione, gli oggetti e le ricompense ottenute nel corso dell’avventura con Gladio verranno automaticamente trasferite sul vostro file di salvataggio principale e potranno essere utilizzate nella versione competa del gioco. Ricordate infine che, al completamento del DLC, sbloccherete due nuove modalità di gioco, ovvero Confronto Marziale e All'Ultimo Sangue.



Imparate a controllare Gladio

Episode Gladio presenta un combat system rivisitato rispetto a quanto visto nel capitolo principale. Gladio basa infatti i suoi attacchi su movimenti veloci ed efficaci combo in grado di destabilizzare gli avversari. Inoltre, grazie ad un efficace sistema di parate, potrete bloccare le offensive nemiche e mettere in atto un contrattacco ai danni dei rivali. Cercate quindi di apprendere le giuste tempistiche da utilizzare negli scontri, mettendo a segno potenti combo e attacchi speciali.



Andate a caccia di oggetti

Gli oggetti da voi posseduti su Final Fantasy XV non saranno disponibili in questo DLC, perciò dovrete andare alla ricerca di nuovi item e pozioni da utilizzare durante il viaggio. Esplorate con attenzione ogni anfratto e mettete da parte pozioni e manufatti di varia entità, in modo da avere con voi una piccola scorta in caso di necessità.



Utilizzate le colonne a vostro vantaggio

Gladio è in grado di sollevare da terra le possenti colonne e utilizzarle come arma di fortuna contro folti gruppi di nemici. Per sfruttare quest’abilità, dovrete premere il tasto X/A del vostro controller per strapparle via dal terreno e, successivamente, il tasto Cerchio/B per brandirle contro i rivali. Estraendo ogni singola colonna dal terreno potrete inoltre sbloccare uno speciale Trofeo, chiamato Colonna Portante.



Sfruttate gli accampamenti

Proprio come Final Fantasy XV, anche Episode Gladiolus permette di far riposare il protagonista del DLC negli accampamenti e, in tal modo, salvare i relativi progressi di gioco. Inoltre, ciascun accampamento nasconde delle speciali sequenze relative alla storia, perciò sfruttateli a pieno!



Come sconfiggere Gilgamesh e ottenere la Katana di Genji

Eliminando Gilgamesh, il boss finale dell’espansione, verrete ricompensati con la Katana di Genji. Per portare a termine il DLC dovrete anzitutto studiare con attenzione i movimenti del vostro avversario e basare lo scontro su parate e contrattacchi. Diversamente, verrete facilmente eliminati dal Signore delle Spade. Ricordate inoltre di mettere a segno potenti combo, cercando di caricare nel minor tempo possibile l’abilità speciale di Gladio. In tal modo, riuscirete a sconfiggere il boss finale con relativa facilità.