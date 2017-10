Final Fantasy XV: l'espansione multiplayer Comrades subisce un leggero ritardo

La divisione giapponese diha annunciato che, espansione multiplayer online di, subirà un leggero ritardo: inizialmente previsto al lancio per il 31 ottobre, il DLC giungerà ora nei primi giorni di novembre.

La semplice ragione per cui il contenuto è stato posticipato, è data dal fatto che il team di sviluppo ha bisogno di alcuni giorni in più per perfezionare e limare ogni contenuto di Comrades. Una più precisa data di lancio verrà annunciata a breve da Square-Enix.

In concomitanza con questa decisione, è stato deciso inoltre un cambio di prezzo, al momento valido solo per il mercato giapponese, per l'acquisto dell'espansione. I 1,500 yen passano quindi a 1,980 yen esentasse (circa 15 euro). Chi è in possesso del Season Pass, tuttavia, potrà scaricare il DLC al lancio senza alcun costo aggiuntivo.