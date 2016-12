Final Fantasy XV è il gioco dell'anno di Hironobu Sakaguchi

Recentemente, il portale giapponese 4Gamer ha intervistato diversi sviluppatori nipponici per chiedergli quale fosse il loro gioco dell'anno., padre della serie di Final Fantasy, ha dichiarato che il suo gioco preferito del 2016 è

Questa, però, non è la prima volta che Sakaguchi loda il lavoro fatto da Hajime Tabata e la sua squadra nello sviluppo del gioco. Lo sviluppatore si era infatti complimentato con il team in passato, e ha più volte dichiarato che in questo quindicesimo capitolo rivede lo spirito originale della serie.

Hironobu Sakaguchi non è però l'unico ad aver scelto Final Fantasy XV come gioco dell'anno: anche Shuhei Yoshida, Presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, ha espresso lo stesso giudizio.