Final Fantasy XV: un glitch permette di esplorare liberamente Niflheim

Come ormai in molti sapranno, la seconda parte dioffre un'esperienza di gioco nettamente diversa dalla prima, contrapponendo un avanzamento lineare alla sezione open world che caratterizza la prima metà dell'avventura.

Un glitch scoperto dallo YouTuber Caelum Rabanastre, tuttavia, permette di esplorare liberamente il regno di Niflheim, area in cui il giocatore è di norma limitato dal tipo di game design pensato dagli sviluppatori di Square-Enix. Purtroppo, non è stato specificato come è possibile attivare questo glitch, ma l'autore del video ha assicurato che provvederà a fornire un nuovo filmato con tutti i dettagli del caso, permettendo ai giocatori di esplorare Niflheim nella sua interezza.

La mappa, comunque, appare decisamente spoglia di dettagli, ma non è escluso che possa essere terreno fertile per dei futuri update, o per i DLC su cui Square-Enix sta attualmente lavorando.

Lasciandovi alla visione del video in calce, ricordiamo che Final Fantasy XV è disponibile ora per PS4 e Xbox One.