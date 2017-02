Final Fantasy XV: guida all'evento Carnevale Kupòkuè

si è aggiornato con l’arrivo del, evento speciale ambientato nella città di Altissia, addobbata per l’occasione. L'evento, disponibile fino al 23 febbraio, include una serie di interessanti mini-giochi, tra cui le corse con i, nuove quest secondarie e costumi extra per Noctis.

Nella seguente guida vi forniremo quindi delle utili indicazioni che vi permetteranno di ottenere il massimo da questo speciale evento a tema. Per prendere parte al Moogle Chocobo Carnival, altresì detto Carnevale Kupòkuè, dovrete aver scaricato e installato il DLC gratuito Pacchetto Festoso o, in alternativa, il Pacchetto Festoso Plus, incluso nel Season Pass del gioco. Dovrete inoltre assicurarvi di aver correttamente scaricato e installato l’aggiornamento 1.04 di Final Fantasy XV, pubblicato lo scorso mese. Potrete accedere al carnevale in ogni momento tramite il menu principale del gioco, sfruttando la voce Contenuti Speciali.

La città di Altissia nasconde numerose missioni esclusive che vi permetteranno di ottenere gli speciali Dobloni Kupòkuè, da spendere per acquistare pozioni curative, nuove personalizzazioni per la vostra Regalia ed uno speciale Coupon che vi permetterà di assistere allo spettacolo pirotecnico di Altissia da una postazione d’onore. Tra gli eventi dedicati, spiccano senza ombra di dubbio le Chocosfide da disputare lungo percorsi a ostacoli, i quiz del Moguri, la caccia ai pulcini di Chocobo che vagano liberi per la città e le competizioni fotografiche da disputare nell’area di gioco. Potrete inoltre accedere allo Square-Enix Cafè, sbloccando in tal modo due nuove ricette per Ignis: Torta Moguri al Formaggio e Quiche Chocobosa.

Dove trovare i sei Moguri

La quest dedicata ai sei Moguri vi sfida a fotografare i fratelli Kupomazov, nascosti in vari punti della città. Ciascuno di essi presenta uno speciale indizio che vi aiuterà a scovare la posizione esatta. Tuttavia, se desiderate completare la missione nel minor tempo possibile, potrete seguire queste indicazioni:

Montblanc: il fratello maggiore, Montblanc, si nasconde sull’insegna dello Square-Enix Cafè, e Carbuncle vi avvertirà di averlo individuato non appena entrerete nel locale.

Gurdy: la suddetta Moguri, Gurdy, è piuttosto facile da scovare. Dando le spalle al Cafè, individuerete subito una torre. Alla sinistra dell’edificio, sul cornicione di una finestra, troverete il bizzarro personaggio.

Nono: dalla torre, proseguite verso nord seguendo l’indicatore celeste. Alla fine del corridoio coperto vi troverete di fronte ad un lampione. Aggiratelo ed individuerete il piccolo Moguri appollaiato su di esso.

Sorbei: prendete le scale che portano a nord-ovest e, arrivati alla fine della rampa, girate a destra. Proseguite fino a raggiungere la grande statua raffigurante una donna alata e qui troverete il Moguri che stavate cercando.

Horne: questo Moguri viaggia a bordo di una gondola che passa per il canale principale della città. Attendete il calar della notte prima di scovarlo: in tal modo le possibilità di avvistarlo e fotografarlo saranno maggiori, poiché il colore bianco della sua figura risalterà maggiormente.

Hardy: l’ultimo Moguri si trova nell’Arena Galviano, raggiungibile tramite un’apposita gondola. La creatura si cela in cima alla colonna posizionata in fondo a sinistra dell’edificio.

Dove trovare i quindici pulcini di Chocobo

Per avviare la missione dedicata al ritrovamento dei quindici pulcini dovrete recarvi presso l’uomo vestito a tema Chocobo, fermo nei pressi della fontana situata accanto alla fermata Porto Ovest.

Pulcino #1: Il primo pulcino è situato nell’area di partenza del Carnevale. Recatevi sul pontile a sinistra dello spawn e, dopo averlo attraversato, voltatevi nuovamente a sinistra.

Pulcino #2: partendo dall’area iniziale del Carnevale Kupòkuè, spostatevi verso est, attraversando una stradina nascosta tra gli edifici. Alla fine del percorso troverete il secondo pulcino.

Pulcino #3: il terzo pulcino si trova di fronte all'Hotel Leille, a ovest della città.

Pulcino #4: il quarto pulcino si trova accanto alla fontana presso la quale avete attivato la missione.

Pulcino #5: dirigetevi a sud-est della città. Raggiungete la zona di pesca Piazzetta Sonelio e utilizzate la proiezione tattica per trasportarvi a est. Troverete il quinto pulcino sotto al colonnato.

Pulcino #6: dirigetevi al centro della mappa, tra la fermata del Quartiere Ministeriale e la zona di pesca del Canale Furgola. Qui troverete il sesto pulcino.

Pulcino #7: dirigetevi a nord-ovest del punto di pesca del Canale Furgola e troverete una località a tema Chocobo in cui scattare una foto. Troverete il pulcino sotto al colonnato.

Pulcino #8: raggiungete il centro della mappa, spostandovi leggermente verso ovest. Troverete il pulcino nei paraggi.

Pulcino #9: raggiungete la zona presidiata da Kenny Crow a sud-ovest del Parco Listro, superatelo senza farvi catturare ed ispezionate l’arco sulla destra. Qui troverete il pulcino.

Pulcino #10: senza spostarvi dalla zona descritta al punto precedente prendete il corridoio che porta ad ovest, avendo Kenny Crow di fronte. Alla fine del percorso svoltate a destra e troverete il decimo pulcino.

Pulcino #11: utilizzate la gondola per raggiungere il Parco Listro Nord e prendete le scale che partono dalla piazza con i due musicisti. Dirigetevi verso il corridoio semicircolare che svolta al fianco destro dell'isolato e troverete il pulcino.

Pulcino #12: troverete il dodicesimo pulcino dietro allo Square-Enix Cafè.

Pulcino #13: spostatevi a nord partendo dallo Square-Enix Cafè e troverete un Emporio in cui scambiare i Dobloni Kupòkuè. Da qui dirigetevi verso il bar a nord-est, dotato di ombrelloni verdi, e troverete subito il pulcino.

Pulcino #14: recatevi nel Parco Listro Nord e raggiungete la fontana da decorare. Osservate le scale e troverete il pulcino.

Pulcino #15: spostatevi tra la fermata delle gondole e l’Emporio. Qui troverete l’ultimo pulcino.