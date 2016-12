Final Fantasy XV: guida alle Armi Ancestrali degli Antichi Re

vi permette di ottenere diversi oggetti piuttosto interessanti, spesso in grado di fare la differenza durante gli scontri più impegnativi. Impossibile quindi non citare le, veri e propri assi nella manica da custodire con cura e sfruttare contro i nemici che incontrerete nel corso della vostra avventura.

Queste armi posseggono infatti dei bonus unici e ignorano altresì le resistenze avversarie, rivelandosi particolarmente efficaci contro i nemici corazzati. In questa guida vi illustreremo quindi l’esatta posizione di ogni Arma Ancestrale presente nel gioco, fornendovi alcune utili indicazioni che vi aiuteranno a padroneggiare suddette armi nel migliore dei modi. Inoltre, dopo aver recuperato ciascuna delle tredici Armi Ancestrali, sbloccherete il trofeo Eredità Formidabile. ATTENZIONE: la guida conterrà inevitabilmente spoiler sulla trama di Final Fantasy XV, perciò valutate bene se proseguire o meno nella lettura.



Caratteristiche e posizione delle Armi Ancestrali

Le prime sette Armi Ancestrali verranno sbloccate nel corso della campagna principale. Per ottenere i restanti oggetti dovrete invece avventurarvi all’interno del vasto mondo di gioco, affrontando dungeon e missioni piuttosto impegnative. Vi consigliamo perciò di potenziare le vostre abilità prima di partire alla ricerca delle Armi rimanenti, altrimenti verrete facilmente annientati dai nemici.



Daga del Salvifico

Otterrete la Daga del Salvifico nel corso della campagna principale, durante il Capitolo 2. L’arma esegue una Proiezione Offensiva di due colpi e permette di eseguire attacchi veloci ed efficaci. Inoltre, il colpo iniziale della combo è sempre il più potente: in tal modo potrete disorientare l’avversario e riorganizzare le difese. La Daga del Salvifico presenta una Potenza di Attacco pari a 194.



Alabarda del Trionfatore

Otterrete l’Alabarda del Trionfatore nel corso della campagna principale, durante il Capitolo 2. L’arma esegue una Proiezione Offensiva aerea in picchiata ed è in grado di sferrare attacchi lenti ma, al contempo, piuttosto efficaci. L’Alabarda del Trionfatore presenta una Potenza di Attacco pari a 483.



Gemelle dell'Inestinguibile

Otterrete le Gemelle dell’Inestinguibile nel corso della campagna principale, durante il Capitolo 3. L’arma esegue una Proiezione Offensiva multipla ed è in grado di sferrare attacchi piuttosto lenti ma, al contempo, precisi ed efficaci. Le Gemelle dell’Inestinguibile presentano una Potenza di Attacco pari a 153.



Spadone del Mistico

Otterrete lo Spadone del Mistico nel corso della campagna principale, durante il Capitolo 4. L’arma permette di eseguire una Proiezione Offensiva unica colpendo tre volte il nemico, per poi attaccarlo nuovamente proiettandovi contro di lui. Lo Spadone del Mistico presenta una Potenza di Attacco pari a 396.



Katana del Solitario

Otterrete la Katana del Solitario nel corso della campagna principale, durante il Capitolo 10. L’arma esegue una Proiezione Offensiva ritardata, agendo alcuni secondi dopo l'attivazione. La Katana vi permette inoltre di mettere a segno combo più veloci. La Katana del Solitario presenta una Potenza di Attacco pari a 361.



Tridente della Sciamana

Otterrete il Tridente della Sciamana nel corso della campagna principale, durante il Capitolo 12. L’arma esegue una Proiezione Offensiva aerea in picchiata che vi permette di mettere a segno fino a tre attacchi consecutivi. Il Tridente della Sciamana presenta una Potenza di Attacco pari a 388.



Spada di Regis

Otterrete la Spada di Regis nel corso della campagna principale, durante il Capitolo 13. L’arma esegue una Proiezione Offensiva di tre colpi. La Spada di Regis presenta una Potenza di Attacco pari a 141.



Balestra dell'Ingegnoso

Otterrete la Balestra dell’Ingegnoso nel Mausoleo dell'Ingegnoso, all'interno della Miniera di Balouve. L’arma procura danni bonus ai nemici vulnerabili ed i suoi attacchi possono attraversare gli avversari. La Balestra dell’Ingegnoso presenta una potenza di Attacco pari a 203.



Flamberga dell'Egemone

Otterrete la Flamberga dell’Egemone all’interno della Torre di Costlemark, accessibile durante la notte. L’arma esegue una Proiezione Offensiva da oltre dieci colpi e aumenta le probabilità di infliggere Mutilazione. La Flamberga dell’Egemone presenta una potenza di Attacco pari a 518.



Scudo della Misericordiosa

Otterrete lo Scudo della Misericordia visitando il Mausoleo della Misericordiosa, a sud-ovest della Stazione di servizio Coernix, accessibile a partire dal Capitolo 3. L’oggetto può trasformarsi in un riparo indistruttibile dietro al quale nascondersi per recuperare PV. Lo Scudo della Misericordiosa presenta una Potenza di Attacco pari a 251.



Scettro del Benedetto

Otterrete lo Scettro del Benedetto recandovi all'interno della Foresta di Malmalam. L’arma esegue una Proiezione Offensiva aerea doppia. Lo Scettro del Benedetto presenta una Potenza di Attacco pari a 237.



Maglio dell'Irriducibile

Otterrete il Maglio dell’Irriducibile recandovi in cima al vulcano Ravatogh. L’arma esegue una Proiezione Offensiva doppia ma lenta, sconsigliata perciò contro nemici particolarmente agili e veloci. Il Maglio dell’Irriducibile presenta una Potenza di Attacco pari a 334.



Stella del Sanguinario

Otterrete la Stella del Sanguinario recandovi nel cuore della Foresta di Myrl. L’arma esegue una Proiezione Offensiva multipla a distanza che termina con una capriola evasiva all'indietro. La Stella del Sanguinario presenta una Potenza di Attacco pari a 177.