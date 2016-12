Final Fantasy XV: guida alle armi modificabili da Cid

Inesistono diversi tipi di armi, tra classiche, ancestrali o imperiali, ma tra esse solo queste ultime possono essere modificate. È il vecchio Cid ad occuparsi di questi miglioramenti nella sua officina, e solo completando le sue richieste potremo ottenere la famosa, insieme a un oggetto chiave molto speciale.

Di seguito, elencheremo quali sono le armi modificabili, come ottenerle e dove trovare gli oggetti rari richiesti per la sintesi. Naturalmente, la guida potrebbe contenere spoiler sul gioco, dunque invitiamo tutti coloro che desiderano evitare anticipazioni su Final Fantasy XV a non proseguire oltre nella lettura.

Le armi modificabili, come ci spiega Cid stesso, sono perlopiù di provenienza imperiale, poiché quelle forgiate nella capitale non sono pensate per le modifiche, sebbene l'arma iniziale di Noctis, la Spada Motrice, sia sintetizzabile. Le armi che possono essere sintetizzate sono contraddistinte da un simbolo a forma di croce giallo accanto al nome, e basterà averle nell'inventario e parlare con Cid per avviare una missione secondaria nella quale il meccanico vi chiederà di recapitargli un particolare oggetto utile per la modifica.



Dopo ciò, occorrerà far trascorrere del tempo (completando missioni o richieste di caccia e riposando) finché riceverete la telefonata di Cid che vi informerà che l'arma è pronta e vi inviterà a ritirarla personalmente in officina. È previsto un tempo di attesa diverso per ogni sintesi, ma sarete ben ricompensati: la sintesi della Spada Motrice è ad esempio l'unico modo per ottenere la spada Brando Ultima (Ultima Weapon nella traduzione inglese) che rappresenta la spada leggera più forte del gioco, ad eccezione della Spada Balmung, ottenibile però solo nel post-game.

Nota: le sintesi sono disponibili dopo fine del capitolo 1 del gioco.

Spada Motrice: quest'arma è disponibile sin dall'inizio dell'avventura. Può essere sintetizzata in una Spada Generatrice portando a Cid un Metallo ossidato, un materiale che può essere comunemente raccolto in giro sin dall'inizio.

Spada Generatrice: evoluzione della Spada Motrice, può essere sintetizzata in una Spada Propulsiva portando a Cid un Gioiello di vetro. Si tratta di un oggetto collezionabile comune che può essere ritrovato nei punti di raccolta marchiati come "Tesoro" sulla mappa.

Spada Propulsiva: evoluzione della Spada Generatrice, può essere sintetizzata in Brando Ultima (Ultima Weapon) portando a Cid un Corno rigido. Attenzione: questo materiale è piuttosto raro da ottenere ed è altamente improbabile che riusciate a ritrovarlo per caso. Consigliamo di sfruttare la richiesta di caccia livello 29 "Il Destriero dei cieli", che potete accettare nel ristorante della Vecchia Lestallum, nella quale vi verrà chiesto di eliminare degli degli spiralicorni e degli airocorni. Per ottenere il materiale dovrete compiere delle Mutilazioni sulla testa di questi ultimi, ma l'ottenimento del bottino non è assicurato e ci vorrà un po' di fortuna. Un metodo poco tedioso è quello di equipaggiare la lancia Alabarda (arma non molto forte ma che favorisce le mutilazioni) e salvare il gioco poco prima di addentrarsi nell'area gialla della richiesta di caccia. In battaglia occorrerà mirare con attenzione alla testa delle creature e tenerle in vita finché non avrete effettuato una mutilazione (la modalità riflessiva potrebbe essere d'aiuto). Se al termine del combattimento non avrete ottenuto un Corno rigido, ricaricate il salvataggio e riprovate. Consumare un pasto che aumenta la probabilità di ricevere il bottino potrebbe rivelarsi favorevole alla missione.

Lancia Parassita: quest'arma viene ottenuta alla fine del capitolo 1. Può essere sintetizzata in una Lancia Sanguisuga portando a Cid un Frammento metallico, un materiale molto comune e facilmente ritrovabile tra gli oggetti sparsi in giro.

Lancia Sanguisuga: evoluzione della Lancia Parassita, può essere sintetizzata in una Lancia Vampira portando a Cid una Vibrissa di Iaguaro. Il materiale è ottenibile sconfiggendo l'omonima creatura, oppure uno Iaguaro albino. Il primo può essere incontrato nei dungeon o in diversi punti della mappa (uno si trova nella parte sud-occidentale di Duscae), il secondo può essere sconfitto nella richiesta di caccia "L'eremita della foresta", che potrete accettare nell'area di sosta di Taelpar.

Autobalestra: questo dispositivo si trova nella Trincea di Keycatrich e può essere sintetizzata in un'Autobalestra α portando a Cid un Ago di Kyactus. Ci sono due modi per ottenere questo raro collezionabile: il primo, che vi consigliamo, è raccoglierlo a Sud del Lago Vesper, presso un indicatore contrassegnato come "Tesoro" sulla mappa; il secondo è quello di ottenerlo sconfiggendo un Kyaccatus. Questo mostro, diverso dal comune Kyactus, è molto raro e può apparire al mattino a Sud-Ovest della base di Perpetouss, a Nord-Ovest di Hammerhead, a Nord di Longwythe, a Est della selva di Steyliff, o a Nord dell'aerofortezza Vaullerey.

Atomox: questo dispositivo si può raccogliere fuori dalla Trincea di Keycatrich e può essere sintetizzato in un Atomox α portando a Cid una Dinamo. L'oggetto è un collezionabile che può essere raccolto presso gli indicatori marchiati come "Tesoro" sulla mappa alle cascate di Callatein o in altri luoghi, ma può anche essere ottenuto distruggendo i grandi robot imperiali.

Rotoroid: questo dispositivo si ottiene alla fine del capitolo 2 dopo aver sconfitto Logi. Può essere sintetizzato in un Rotoroid α portando a Cid un Gioiello celeste. L'oggetto può essere ottenuto completando la missione secondaria "Un gatto da deliziare" a Capo Caem o trovato in giro come collezionabile.

Graviton: questo dispositivo si può raccogliere nell'aerofortezza di Archeole e può essere sintetizzato in un Graviton α portando a Cid un Cilindro oleodinamico. L'oggetto si trova come tesoro a Nord dell'aerofortezza Vaullerey, oppure si ottiene sconfiggendo un MTK-C Domus.

Phonomax: questo dispositivo si può raccogliere nell'aerofortezza Vaullerey e può essere sintetizzato in un Phonomax α portando a Cid un Magnetron. Si tratta di un collezionabile che si può raccogliere a Gralea, o si può ottenere sconfiggendo un MTK-P Holomancus nella missione secondaria "Infiltrazione a Formouth".

Perfomech: questo dispositivo si trova nella base di Formouth e può essere sintetizzato in un Perfomech α portando a Cid un Nucleo Magitek. L'oggetto, di grande valore, può essere reucperato a Gralea o ottenuto sconfiggendo i grandi robot imperiali nella missione secondaria "Infiltrazione a Formouth".

Divoratrice: quest'arma si ottiene a Capo Caem da parte di Tony in cambio di 5 carote. Può essere sintetizzata in una Consumatrice portando a Cid un Artiglio di drago, che si ottiene sconfiggendo il mostro Bandersnatch nella foresta di Malmalam.

Saccheggiatrici: questi pugnali si ottengono a Capo Caem consegnando a Tony 5 carote. Possono essere sintetizzati in Depredatrici portando a Cid una Zampa spinosa, che può essere ottenuta sconfiggendo le Vespe Assassine nella foresta di Malmalam.

Valorosa: questa spada si ottiene a Capo Caem consegnando a Tony 5 carote. Può essere sintetizzata in una spada Eroica consegnando a Cid un Gioiello terreno, collezionabile molto comune che si può facilmente recuperare in giro.

Scudo Osmotico: questo scudo si ottiene da parte di Tony a Capo Caem in cambio di 5 carote. Può essere sintetizzato in uno Scudo Inglobante portando a Cid uno Spuntone Corazzato, che si ottiene sconfiggendo il bulette lavico nella richiesta di caccia "Falda intestina" disponibile nell'area di sosta di Cauthess. È necessario effettuare una mutilazione a un'appendice del mostro per ottenere il materiale, consigliamo di procedere in maniera simile alla sintesi della Spada Propulsiva, riportata sopra.