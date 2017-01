Final Fantasy XV: guida al dungeon Base di Formouth

offre una ricca serie di dungeon da affrontare durante la vostra avventura, spesso in grado di intrattenere il giocatore con enigmi interessanti e scontri impegnativi. In questa guida vi forniremo degli utili consigli che vi aiuteranno ad affrontare al meglio il dungeon di Formouth, indicandovi il giusto percorso da seguire.

ATTENZIONE: la guida conterrà inevitabilmente alcuni spoiler sulla trama di Final Fantasy XV, perciò valutate bene se proseguire o meno nella lettura.

Prima di addentrarvi nel dungeon, cercate di recuperare a pieno le forze e di organizzare al meglio le vostre abilità, in modo da tenere testa ai nemici. Rifornite inoltre il vostro inventario con tutti gli oggetti che potrebbero tornarvi utili all’interno della Base di Formouth, prestando particolare attenzione ai consumabili dedicati al ripristino della salute. Ovviamente, maggiore sarà il vostro livello e maggiori saranno le probabilità di buona riuscita della missione, perciò dedicate del tempo ad esercitarvi e ad acquisire nuove tecniche efficaci contro gli avversari. Ricordate che, una volta entrati nel dungeon, non potrete salvare in alcun modo i vostri progressi perciò, se morirete, dovrete ricominciare la quest da capo. Cercate quindi di prestare attenzione all’ambiente circostante e studiate i nemici con cura prima di attaccare, in modo da anticipare i loro movimenti e trionfare nello scontro. Gli avversari che incontrerete all’interno della Base di Formouth raggiungeranno spesso il livello 50, perciò cercate sempre di agire con prudenza.

Come completare il dungeon Base di Formouth

Per raggiungere l’entrata del dungeon, dovrete recarvi a est della strada sterrata che collega le Rovine di Keycatrich a Leide. Lungo il vostro percorso, Ignis vi chiederà di accostare e perlustrare la zona, in modo da avviare una nuova quest. Proseguite quindi lungo il sentiero fino ad arrivare presso la torre di guardia in metallo segnalata sulla mappa. Attendete il calar della notte prima di continuare, aggirando così alcune guardie presenti nella Base. Mantenete la sinistra e passate attraverso la rete metallica, passando accanto ad alcune sentinelle addormentate che non vi attaccheranno. A questo punto, dovrete proseguire verso est fino a trovarvi ai piedi di un grande generatore.

Colpite ripetutamente l’oggetto e preparatevi a fronteggiare uno squadrone di truppe Imperiali. Allo scontro si aggiungerà anche un mech MA Veles-Bis, piuttosto difficile da contrastare in aree aperte. Dovrete quindi sfruttare al meglio gli spazi e colpirlo da lontano sfruttando alcune torrette posizionate in luoghi strategici, che vi aiuteranno nell’impresa. Dopo aver sconfitto tutti i nemici arriveranno due nuovi mech, MA-X Cuirass e MA-X Dux. Concentratevi su un nemico alla volta e utilizzate scudi, dispositivi e le tecniche ausiliarie di Prompto e Gladio per sconfiggerli con facilità. Dopo aver distrutto uno dei due mech, potrete sfruttare nuovamente le torrette, eliminando in tempi relativamente brevi anche l’ultimo rivale.