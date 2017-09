Final Fantasy XV: Hajime Tabata invita i modder a non esagerare con le Nude Mod

avrà il supporto per le mod e per gli strumenti di Steam Workshop, questo vuol dire che la community potrà pubblicare anche le famigerate "" per "spogliare" i personaggi dell'avventura.

Intervistato da PCGamer durante il Pax West di Seattle, il produttore Hajime Tabata ha dichiarato che Square-Enix non metterà vincoli di alcun tipo, tuttavia ha invitato i modder a non esagerare con le nudità, onde evitare che questo possa avere ripercussioni sui futuri episodi della saga.

Tabata infatti valuterà la situazione e se le mod troppo spinte prenderanno il sopravvento, interromperà il supporto per questi contenuti nei prossimi episodi della saga. Final Fantasy XV Windows Edition è atteso per l'inizio del 2018 su PC.