Final Fantasy XV: Hajime Tabata non esclude un DLC dedicato a Ardyn Izunia

Intervistato recentemente da Game Legends ha rivelato che il team dista prendendo in considerazione l'ipotesi di dedicare un DLC a, antagonista principale del gioco.

Sebbene non ci sia ancora nulla di concreto in merito, questa opzione non è stata del tutto esclusa da Tabata, il quale conferma la volontà di sperimentare per quanto riguarda i DLC. Dopo Episode Gladio, Episode Prompto ed Episode Ignis, Ardyn Izunia potrebbe quindi essere il protagonista di uno dei prossimi contenuti aggiuntivi di Final Fantasy XV.

Per il momento, ribadiamo, siam nel campo delle semplici ipotesi e lo stesso Tabata ha più volte chiarito come non siano state prese decisioni effettive a riguardo. Cosa ne pensate di questa ipotesi?