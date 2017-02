Final Fantasy XV: in futuro potremo guidare la Regalia anche fuori strada

è al lavoro su un aggiornamento che farà felici tanti videogiocatori: in futuro insarà infatti possibile guidare laliberamente, anche fuori strada.

La tanto richiesta feature è ancora in una fase embrionale di sviluppo e il team al momento non sa quando sarà pronta, dal momento che è opportuno accertarsi che il veicolo non rimanga bloccato a causa degli elementi dello scenario. I lavori, tuttavia, sembrano procedere bene, come testimonia il filmato che trovate alla fine di questa notizia, in cui possiamo osservare l'auto viaggiare senza troppi problemi sul terreno irregolare grazie alle sospensioni rialzate. Ricordiamo che recentemente è stato pubblicato un trailer dedicato ai prossimi contenuti aggiuntivi.