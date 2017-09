ha reso disponibile per il download l'aggiornamento 1.16 di, il quale aggiunge un nuovo evento al, al momento però il publisher non è stato più preciso riguardo la natura di questi contenuti.

La patch, ora disponibile per il download, include anche due nuovi pesci e rimuovere l'evento Carnevale Kupòkuè, iniziato lo scorso mese di febbraio. Ricordiamo che recentemente Square-Enix ha annunciato l'arrivo di nuovi contenuti in Final Fantasy XV per tutto il 2018, l'intenzione degli sviluppatori è quella di continuare a supportare il progetto con tante novità almeno fino alla fine del prossimo anno.