Final Fantasy XV: l'espansione Comrades introduce i personaggi femminili

ha dato oggi il via alla beta di, espansione multiplayer online di, per i giocatori statunitensi. Dai fortunati tester arriva la conferma che nella nuova modalità sarà possibile giocare con un personaggio donna.

Giungono novità anche per il sistema di creazione del personaggio, che si presenta completo e profondo. La scelta dei propri antenati - nella beta ne sono disponibili solo due - farà da base al proprio alter-ego, che potrà essere in seguito personalizzato grazie a diversi slider che comprendono dalle proporzioni corporee fino ai tratti facciali.

Grande libertà creativa anche con l'utilizzo dei colori, che oltre a colorare il personaggio potranno essere utilizzati per modificare l'aspetto dei capi d'abbigliamento: sarà addirittura possibile colorare una scarpa in modo diverso dall'altra. La beta di Final Fantasy XV Comrades sarà disponibile dal 3 all'8 agosto. Momentaneamente è possibile scaricarla solo in territorio nordamericano, ma non escludiamo un suo possibile arrivo in Europa.