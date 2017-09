ha annunciato che, espansione multiplayer di, sarà disponibile dal 31 ottobre su PlayStation 4 e Xbox One. Il download sarà gratuito per coloro che possiedono il Season Pass, oppure potrà essere acquistata separatamente ad un prezzo non ancora rivelato.

Comrades è un contenuto aggiuntivo focalizzato sul multiplayer, che permetterà a quattro gocatori di vivere una nuova avventura ambientata nel mondo di Final Fantasy XV. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Comrades, al momento non è chiaro se l'espansione arriverà in futuro anche su PC, restiamo in attesa di chiarimenti da parte del publisher Square-Enix.