Final Fantasy XV: l'espansione World of Versus sarà svelata all'E3 2017?

Stando ad alcuni rumor apparsi su 4chan, una nuova espansione diintitolata "World of Versus" verrà annunciata durante l'E3 2017. Le voci di corridoio parlano anche dell'aggiornamento 1.05 e di nuove aggiunte alla storia e al gameplay.

L'aggiornamento 1.05 di Final Fantasy XV dovrebbe permettere di giocare con Somnus nel dungeon finale, mentre per i nuovi contenuti della storia si parla di scene addizionali con Ravus e Niflheim (nelle Nuove Partite in aggiunta al DLC Epidosio Prompto), con Noctis e Luna (nelle Nuove Partite) e con Regis e Cor Leonis (nelle Nuove Partite in aggiunta al DLC Episodio Gladio). In più pare che la Platinum Demo verrà aggiunta come bonus al gioco e che il DLC Episodio Ignis verrà rilasciato nel quarto trimestre del 2017.

Infine, l'espansione World of Versus dovrebbe presentarsi con toni più dark rispetto all'avventura principale, raccontando la lotta contro i demoni di Noctis nel suo sonno di 10 anni. Il contenuto potrebbe essere presentato durante l'E3 2017, con l'ipotetica data di uscita fissata per il primo trimestre del 2018.

Naturalmente vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze, dal momento che si tratta di rumor emersi su 4chan da una fonte anonima (canale che in passato ha saputo indovinare alcune indiscrezioni su Final Fantasy XV, occorre ricordare).