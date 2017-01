Final Fantasy XV: l'evento Moogle Chocobo Carnival partirà il 24 gennaio

ha annunciato che l'evento di carnevale dipartirà il 24 gennaio alle 02:00 del mattino, ora italiana.(questo il nome dell'evento) presenterà una serie di minigiochi esclusivi oltre alla corse in acqua con i Chocobo.

Per partecipare a Moogle Chocobo Carnival, i giocatori dovranno essere in possesso del biglietto regalato con l'Holiday Pack e Holiday Pack Plus a tutti i possessori del gioco. Il 24 gennaio, Square-Enix pubblicherà un aggiornamento che abiliterà l'accesso all'evento (che proseguirà fino a inizio febbraio), coloro che prenderanno parte ai festeggiamenti di carnevale riceveranno anche una t-shirt esclusiva.