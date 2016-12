Final Fantasy XV: l'Holiday Pack arriva oggi anche su Xbox One

Nella giornata di ieri, il DLCdiha fatto la sua comparsa sul PlayStation Store, dalle prime ore di questa mattina il pacchetto gratuito è disponibile per il download anche su Xbox Store.

Il DLC Holiday Pack include i seguenti contenuti: Briglia esperiente, Inno guerriero, Maglietta Kupò & Kuè (scaricabile con l'aggiornamento di gennaio) e un biglietto di ingresso per l'evento di Carnevale che si terrà all'inizio del prossimo anno. I possessori del Season Pass potranno invece scaricare (anche in questo caso a costo zero) l'Holiday Pack Premium che include anche in aggiunta alcune cornici per le foto, un badge e altri oggetti da utilizzare in-game. Ricordiamo, infine, che l'ultimo aggiornamento di Final Fantasy XV ha introdotto anche la tanto attesa modalità New Game Plus.