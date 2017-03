Final Fantasy XV: modifiche al capitolo 13 in arrivo questo mese

In occasione del PAX East di Boston, Game Informer ha avuto modo di intervistare, produttore di, per chiedergli alcune informazioni riguardanti non solo il DLC, in uscita a fine mese, ma anche dettagli sulle modifiche che verranno prossimamente implementate nel capitolo 13 del gioco.

"L'aggiornamento riguardante il capitolo 13 è in programma per questo mese", ha specificato il Produttore. "Inizialmente, c'era Noctis da solo, ma abbiamo aggiunto una sezione di gameplay nella quale viene mostrato cosa accade a Ignis e Gladio nel momento in cui si separano da lui. In questa parte, il giocatore vestirà i panni di Gladio, fino al momento in cui il gruppo si ricongiungerà con il protagonista. Inoltre, verranno aggiunti filmati che mostreranno cosa è accaduto all'Imperatore Aldercapt e a Ravus Nox Fleuret, e le loro azioni nel corso del tempo.". Sawatari ha specificato che queste scene saranno aggiunte soltanto nel capitolo 13, e che verranno implementate delle modifiche alle magie dell'Anello di Lucis: i tre incantesimi disponibili, infatti, saranno resi molto più potenti.