In occasione del Tokyo Game Show 2017 attualmente in corso,ha pubblicato un nuovo trailer per, esperienza VR del gioco di ruolo incentrata sulla pesca. Il filmato mostra alcune scene tratte dal gameplay, le interazioni con i protagonisti del gioco e le meccaniche della pesca.

Potete trovare il video riportato in apertura, lasciandovi alla visione ricordiamo che Final Fantasy XV Monster of the Deep sarà disponibile a partire dal prossimo 21 novembre, solo su PlayStation VR. Trattandosi di un'espansione standalone, può essere acquistata separatamente e giocata indipendentemente, anche se non possedete una copia di Final Fantasy XV.