Final Fantasy XV: Multiplayer e Avatar System saranno collegati

Nel corso di un'intervista rilasciata a Polygon , il Game Directorha parlato del futuro di, dichiarando che la componente Multiplayer e l'Avatar System del gioco saranno collegati.

"Ci sono molti aspetti del multiplayer di cui non posso ancora parlare, ma posso dire che questa modalità si collegherà al gioco principale arrivati a un certo punto della storia. Più che focalizzarci sull'utilizzo dei 4 personaggi principali, nel multiplayer vogliamo che i giocatori creino il proprio avatar personale. Piuttosto che giocare con i vostri amici vestendo i panni dei 4 protagonisti, rivivendo il loro percorso, preferiamo che siate voi stessi a costruire il vostro viaggio con le vostre identità.", afferma Hajime Tabata. Ricordiamo che il Director di Final Fantasy XV, in occasione della stessa intervista, ha manifestato il proprio entusiasmo per le caratteristiche di Nintendo Switch.

