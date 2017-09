Final Fantasy XV: nessun piano per integrare i DLC nella storia principale

Durante un'intervista concessa a DualShockers in occasione del PAX West 2017 di Seattle, il director diHajime Tabata ha dichiarato che al momento non c'è nessun piano per integrare nella storia principale i DLC rilasciati finora.

Stando alle parole di Tabata, il gioco rilasciato l'anno scorso su PS4 e Xbox One rappresenta la storia principale dell'avventura, mentre le esperienze proposte Episode Gladio ed Episode Prompto vanno considerate come espansioni autonome che arricchiscono l'universo di Final Fantasy XV.

Nel corso dell'intervista, inoltre, Tabata ha confermato di essere venuto al PAX West 2017 per apprendere in prima persona i feedback dei giocatori americani. Il parere e le aspettative del pubblico, infatti, verranno presi in seria considerazione per la realizzazione dei prossimi DLC di Final Fantasy XV.

Per conoscere tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.