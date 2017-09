Final Fantasy XV, Nier: Automata e Injustice 2 tra i nuovi sconti del PS Store

ha da poco pubblicato i nuovi sconti per i titolisul suo store digitale, tra cui spicca la promozione della settimana dedicata a, disponibile fino al 21 settembre ad un prezzo vantaggioso sia nella versione standard ( 34,99 € ) che nella Ultimate Edition ( 49,99 € ).

Sconti anche per Grand Theft Auto V, che da ora fino al 21 settembre è disponibile al prezzo di 34,99 € anzi che 80,99 € con inclusa una carta Great White Shark prepagata, utile per iniziare con stile la propria avventura in GTA Online. Scontato inoltre il titolo base (29,99 € anzi che 69,99 € ) così come i bundle che includono rispettivamente 2 carte Whale Shark e 3 carte Megalodon Shark.

Passando a Square Enix, la compagnia giapponese propone fino al 28 settembre il suo ultimo RPG Final Fantasy XV a 24,99 € anzi che 49,99 € , mentre l'edizione Digital Platinum è in offerta a 37,99 €. L'apprezzatissimo Nier: Automata di Platinum Games passa invece da 69,99 € a 49,99 €. Le promozioni di Square Enix si concludono con il recente ramake Final Fantasy XII The Zodiac Age, che passa da 49,99 € a 32,99 €

Buone notizie anche per gli appassionati della saga di Star Wars, che in attesa del seguito possono approfittare della promozione (in scadenza il 20 settembre) su Star Wars: Battlefront Ultimate Edition (4,99 €), che oltre al titolo base include il Season Pass e cinque oggetti in-game.

Le offerte di Sony si chiudono con gli sconti sul Pacchetto Fondatore standard e il Pacchetto Fondatore deluxe di Fortnite, ultima fatica di Epic Games.