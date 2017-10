Final Fantasy XV: nuovi dettagli sul frame-rate della versione Xbox One X

Oltre ad essere alle prese con il suo nuovo progetto , Hajime Tabata rimane parallelamente impegnato su, il JRPG diche, ricordiamo, continuerà a ricevere supporto e nuovi contenuti anche nel 2018.

Nel mentre lo studio di sviluppo continua a lavorare alla Windows Edition del gioco, sappiamo anche che arriverà una versione ottimizzata per Xbox One X. In passato, era già stato chiarito che il gioco girerà sulla nuova console Microsoft in risoluzione 4K tramite checkerboard rendering; oggi, invece, apprendiamo maggiori dettagli su quello che dovrebbe essere il frame-rate target del gioco: "Mi aspetto di ottenere un frame-rate superiore ai 30FPS", le parole di Tabata. Possibile, quindi, che il frame-rate possa presentarsi in forma sbloccata sulla console premium, ma non è escluso che si possa raggiungere i 60FPS, magari proponendo diverse modalità di gioco come già accade su PS4 Pro.

Tutto sommato, comunque, Tabata si dichiara entusiasta dell'arrivo di Xbox One X.

"Personalmente, penso che non abbiamo ancora raggiunto il limite su console. Xbox One X è una console dalla forte attrattiva per gli sviluppatori. Mi sembra di aver atteso da sempre una Xbox di questo genere".