Final Fantasy XV: nuovi rumor sui DLC e sui contenuti tagliati

è ormai uscito da circa un mese, maè ben lungi dall'aver terminato i lavori sul suo JRPG: diversi, sono infatti i DLC attualmente in cantiere che saranno incentrati sui compagni di viaggio di Noctis; nonché gli aggiornamenti gratuiti che andranno ad arricchire il pacchetto di gioco.

Un sedicente ex dipendente di Square-Enix ha pubblicato oggi un posto su 4Chan, svelando che la compagnia nipponica potrebbe decidere di creare delle ulteriori espansioni per il gioco, nel caso i DLC compresi nel Season Pass dovessero incontrare un riscontro positivo da parte dei giocatori. "La gente che lavora ancora lì mi ha detto che se i contenuti scaricabili dovessere essere ricevuti positivamente, potrebbero pensare di creare altro contenuto speciale per altri personaggi. Non so se abbiano cambiato le loro schedule di lavoro da quando io ho lasciato", le sue parole.

L'utente ha quindi anche aggiunto delle dichiarazioni sul presunto contenuto tagliato di Final Fantasy XV; argomento particolarmente interessante alla luce del fatto che il gioco è nato come Final Fantasy Versus XIII, ed è stato quindi stravolto da Hajime Tabata, che ha avuto il merito di portare a termine i lavori dopo 10 anni di travagliato sviluppo. Secondo le sue dichiarazioni, è stata eliminata una mappa del gioco, e scartati dei design per Cindy e Iris. "La parte finale del gioco è stata decisa quando io mi sono unito al team. Noctis si sarebbe dovuto svegliare e avrebbe dovuto incontrare ogni personaggio, uno alla volta. L'open world non era accessibile, c'erano quest che limitavano il movimento nella mappa. La mappa Lestallum in cui Noctis avrebbe dovuto incontrare Iris era già completa, ma non era l'intera città. L'idea era quella di trasformare l'open world in un dungeon in cui il giocatore sarebbe dovuto passare da un posto all'altro e capire cosa stesse accadendo man mano che Noctis avesse incontrato gli altri personaggi.

Cindy indossava una tuta da motociclista, mi ha ricordato Kill Bill, la sua faccia non è cambiata molto. Iris era più alto, e indossava un vestito da guardia reale".

Consigliamo di prendere con le pinze la notizia, in attesa che Square-Enix sveli maggiori informazioni sui DLC di Final Fantasy XV.