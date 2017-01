Final Fantasy XV: nuovo Active Time Report in programma per il 2 febbraio

ha annunciato che un nuovodiverrà trasmesso il 2 febbraio alle 12:00 (ora italiana). La trasmissione potrà essere seguita in diretta su YouTube , con audio in giapponese e sottotitoli in lingua inglese.

Durante la trasmissione, Hajime Tabata e il marketing manager Akio Ofuji riveleranno nuovi dettagli riguardo i futuri contenuti scaricabili di Final Fantasy XV, inoltre non sono escluse sorprese, anche se il direttore del gioco non ha voluto rivelare altri dettagli in merito. Non ci resta dunque che attendere pochi giorni per scoprire quali novità ha in serbo Square-Enix per i fan di FF XV.