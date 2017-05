Final Fantasy XV: il nuovo aggiornamento arriverà il 24 maggio su PS4 e Xbox One

ha annunciato i contenuti del nuovo aggiornamento di, disponibile da domani (mercoledì 24 maggio) su PlayStation 4 e Xbox One. Di seguito, i dettagli diffusi dal publisher.

L'update includerà una uova ricetta per Ignis (Stinky Tofu with a Mellow Flavor), inoltre la foto del vincitore del secondo Snapshot Contest sarà mostrata nel risterante di Hammerhead. Gli sviluppatori hanno corretto anche vari bug e problemi tecnici, inoltre è stato aggiunto nella schermata del titolo un link per accedere a un sondaggio relativo ai futuri aggiornamenti del gioco. Infine, è stato annunciato che il 30 maggio sarà disponibile un nuovo outfit (Jumper Style) per Noctis.