ha annunciato che la prossima patch disarà disponibile dal 27 aprile su tutte le piattaforme. Questo update introdurrà, tra le altre cose, anche la Stable Mode su PlayStation 4 Pro, modalità che permetterà di giocare con un framerate più stabile, abbassando però la risoluzione.

Oltre alla Modalità Stabile (i cui dettagli non sono ancora noti), la patch andrà a intervenire sulla dimensione dei sottotitoli e di alcuni testi dei menu, introdurrà nuove quest a tempo (anche classificate), adesivi per la Regalia e una serie di brani inediti per il lettore musicale.

L'aggiornamento di Final Fantasy XV sarà disponibile dalla prossima settimana su PlayStation 4 e Xbox One, la Stable Mode sarà attivabile ovviamente solo su PlayStation 4 Pro.