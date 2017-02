Per celebrare la pubblicazione giapponese della colonna sonoraha rilasciato un nuovo trailer per il branodedicato a Luna di: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

ATTENZIONE SPOILER: il trailer contiene alcune scene tratte dalla storia Final Fantasy XV, quindi se non avete finito il gioco vi sconsigliamo di guardare il video, dal momento che contiene alcuni spoiler sulla trama e sul personaggio di Luna.

Per tutti gli altri, si tratta indubbiamente di un bel tributo al personaggio di Luna, una perfetta combinazione di immagini e musica che farà senz'altro piacere ai fan di Final Fantasy XV. Ricordiamo che il gioco è disponibile su PS4 e Xbox One.