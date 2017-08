Final Fantasy XV: il nuovo update introduce il Bestiario e l'Assassin's Festival

ha pubblicato oggi l'aggiornamento 1.15 di: questo corposo update (che include anche i contenuti della patch 1.14) include il bestiario, l'opzione per selezionare i capitoli e da ufficialmente il via all'

Ecco le novità dell'aggiornamento 1.15 di Final Fantasy XV:

Aggiunto il Bestiario (accessibile dal menu principale del gioco)

Selezione Capitolo (disponibile dopo aver completato il gioco)

Inaugurazione dell'Assassin's Festival (fino al 31 gennaio 2018)

Annuncio del vincitore del terzo contest fotografico

Correzione di bug e risoluzione problemi minori

L'update è ora disponibile per il download su PlayStation 4 e Xbox One, ricordiamo che alla Gamescom di Colonia è stato annunciato l'arrivo di Final Fantasy XV su PC, inoltre Square-Enix ha annunciato la Pocket Edition per smartphone, tablet e dispositivi Windows.